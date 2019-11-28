Как провести аудит бухгалтерии самостоятельно?

Источник материала: Аргументы и факты

Периодическое проведение аудита бухгалтерии позволяет анализировать финансово-хозяйственную деятельность предприятия, а также выявить сильные и слабые стороны последнего, принять правильные решения по исправлению ошибок и предотвращению административного взыскания.

В 2019 году прошел ряд изменений, касающихся налогового законодательства, в связи с которыми придется пересмотреть некоторые привычные методы работы, изучить и правильно применить на практике нововведения.

Ввиду отмены Указа № 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» и появление положений ч.4 ст. 33 Налогового кодекса, ранее легальные алгоритмы работы теперь в некоторых случаях могут рассматриваться как нарушение законодательства.

Кроме выявления в подаваемой бухгалтерской отчетности расхождений, основанием для проведения проверки может послужить:

- проведение проверки у одного из ваших контрагентов, в ходе которой ваше предприятие может стать «интересным» для налогового органа;

- попытка возврата разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав;

- реорганизация юридического лица и др.

Ежегодно заказывать аудиторскую проверку не всегда обоснованно и экономически целесообразно. Как же провести самопроверку и на что обратить внимание? Какие ошибки налоговые органы выявляют наиболее часто?





05 декабря образовательный центр «Профессиональный интерес» при информационной поддержке «АиФ» проведет кейс-стади «Проверки налоговых органов: практические рекомендации юристу и бухгалтеру», на котором спикеры расскажут о наиболее часто совершаемых ошибках при ведении бухгалтерского учета и заключении сделок с точки зрениях налогового законодательства, а также о путях исправления этих ошибок, подготовке к налоговой проверке и обжалованию решений налоговых органов.

Спикеры мероприятия:

- Елена Жугер, директор и учредитель аудиторской компании ООО "БелАудитАльянс", эксперт и консультант по аудиторским и налоговым проверкам

- Елена Мельникова, адвокат Адвокатского бюро "РЕВЕРА»

- Елизавета Ярмош, адвокат Адвокатского бюро «Хмылко, Ярмош и партнеры»

Не стоит ждать получения предписания о предстоящей проверке от налогового органа. Как известно, исправлять сложнее, чем изначально делать правильно. Полученные рекомендации помогут проанализировать всю деятельность по заключению сделок и проведению расчетов, осуществленную предприятием за последний год, а новый год начать с учетом имеющихся знаний.

Что вас ожидает:

практические рекомендации по составлению жалобы на решение налоговых органов;

алгоритмы подготовки бухгалтера и юриста к предстоящей проверке;

реальные примеры из судебной практики, которые показывают, что решения налоговых органов действительно можно обжаловать, получить пересмотр доначисленных сумм налогов, снизить сумму штрафа или отменить вовсе.

Когда? 5 декабря 2019 г. С 10.00 до 14.00

Где? г. Минск, ул. Нарочанская, 6, гостиница «Славянская».

Подробная программа здесь

Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться одним из предложенных способов: