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Сама себе режиссер. Каково это - быть видеоблогером в Беларуси?

29.11.2019 11:29 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Сама себе режиссер. Каково это - быть видеоблогером в Беларуси?
Фото: Ксения Соснина / АиФ

«АиФ» узнал у Русланы, каково это - быть видеоблогером в Беларуси.

«БЛОГЕР ДОЛЖЕН БЫТЬ ИСКРЕННИМ»

- Кем вы работали до блога?

- В моем дипломе написано, что я экономист легкой промышленности, но по специальности я никогда не работала. В родном Бресте была секретарем-референтом, менеджером в крупных компаниях, потом переехала в Минск и стала специалистом по рекламе на только появившемся телеканале «ОНТ». Когда ушла в декрет, начала заниматься творчеством и стала ремесленником. Отучилась в Москве на курсах по керамической флористике и хотела открыть студию, чтобы проводить мастер-классы. Но бизнес я бы на этом не построила.

- Как вы стали видеоблогером?

- О влогерах - то есть тех, кто ведет видеоблог на YouTube - мне рассказала дочь Катя. Меня это заинтересовало: я была маркетологом и понимала, что рекламодатели уходят в Интернет.

Сама себе режиссер. Каково это - быть видеоблогером в Беларуси?
 

Я решила создать канал о своей жизни. Зарегистрировала его в январе 2015 года. Снимала видео на простые повседневные темы. Показывала свои изделия, рассказывала о готовке и котах. Самое раннее видео, которое можно посмотреть на канале, - о цветах из глины. А ролик о походе в Купаловский театр, который я загрузила самым первым, сейчас скрыт. В нем качество не ахти, так как вначале я снимала на планшет или телефон.

Я осваивалась, делала то, что мне нравится. На канале постепенно увеличивалось количество подписчиков.

- Снимать себя на камеру и выкладывать в Интернет - страшно?

- Поначалу да. Это же увидят как незнакомые люди, так и родные! Я стеснялась камеры и долго готовилась перед съемкой: убирала в квартире, красиво одевалась, красилась. Но жанр «лайфстайл» - не про это. Блогер должен быть искренним, ведь люди ему доверяют. Со временем я поняла: не надо создавать себе образ и скрываться под маской.

- На что вы сейчас снимаете?

- Ради канала я купила профессиональный двухкилограммовый фотоаппарат и снимала на него. Сейчас хожу с камерой-малышкой. Постепенно научилась выстраивать кадр, работать со светом, монтировать. Снимаю на «автомате» - если есть что показать, сразу включаю камеру.

Сама себе режиссер. Каково это - быть видеоблогером в Беларуси?
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ТЕМАТИКА КАНАЛА

- О чем вы рассказываете в блоге?

- Я говорю о том, что интересно лично мне. А интересно мне всё. Я бы с ума сошла, если бы рассказывала на канале о чем-то одном. Если сегодня я хочу узнать, где лучше покупать мёд, буду снимать про это. Знаю, что блогеру нужно быть в курсе трендов, но редко за ними слежу.

Сама себе режиссер. Каково это - быть видеоблогером в Беларуси? Есть ли в Беларуси популярные видеоблогеры?

В 2019 году у канала появилась определенная направленность - влоги из магазинов. Есть спрос у зарубежных подписчиков, которые пишут: «Вы из Беларуси? А что у вас продается?». Иностранцам нравится наша продукция. А вот белорусы любят всё критиковать. Разве нам гордиться нечем?

- Чем ваш контент полезен?

- Прежде всего, мой канал помогает людям найти нужные магазины и товары. Если у кого-то не получается дойти до ЦУМа, он может включить мое видео и узнать всё, что ему интересно. Когда я иду в магазин, уже знаю, что будут спрашивать в комментариях. Поэтому сразу показываю несколько вариантов вещей, которые можно приобрести, рассказываю о скидках. Часто зрители идут и покупают по моей наводке.

Белорусских лайфстайл-блогеров мало. Почти нет видео, где подробно рассказывается, куда у нас можно сходить поесть или купить сувениры. Как людям, которые живут за рубежом, узнать что-то о нашей стране?

С другой стороны, мои видео полезны не только благодаря информации о скидках и распродажах. Подписчики-единомышленники могут зарядиться от меня позитивом, пообщаться друг с другом.

- Вы сотрудничаете с белорусскими брендами?

- Нет, но хотела бы. Рекламу я делать умею. Я надежный блогер, который постоянно снимает. Но белорусские фирмы будто чего-то боятся. «BELWEST» - один из немногих брендов, вышедших со мной на связь. Представители компании общались с моими подписчиками в комментариях к видео, где я выбирала обувь марки, но на этом всё закончилось.

Если производителю нужно привлечь к себе внимание, почему бы не сделать это с помощью видеоблогеров? Я несколько раз пыталась договориться с фирмами об экскурсиях по их производству, но как только они узнавали, что я блогер, категорически отказывались. Возможно, к такому сотрудничеству белорусские компании пока не готовы.

О ПОДПИСЧИКАХ

- Кто ваша целевая аудитория?

- В основном, это женщины. Мужчины составляют 16-20% числа подписчиков. Возраст целевой аудитории: от 35 до 64 лет. Большая часть подписчиков - белорусы. Но россияне и украинцы тоже мой блог смотрят.

- Как поступаете с негативными комментариями?

- У меня такая политика: я удаляю комментарии, которые оскорбляют меня или моих подписчиков. Я считаю, это корректно. А комментарии, где человек высказывает свою точку зрения, отличающуюся от моей, я оставляю. И всем стараюсь ответить.

Бывают просто странные комментарии. Однажды на стриме (видеотрансляции в режиме реального времени. - Прим. «АиФ») нас с мужем спросили: «Вы баптисты?». Некоторые прямо под видео пишут: «А что это за люди?». Как будто мы семья из реалити-шоу.

Иностранцы часто спрашивают: «А в каких это денежных единицах?». У меня был шок: люди не знают, что в Беларуси есть белорусский рубль!

Сама себе режиссер. Каково это - быть видеоблогером в Беларуси?
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ЗАРАБОТОК

- Белорусский блогер может зарабатывать на YouTube?

- Конечно! Я монетизировала канал год назад, когда набрала определенное количество подписчиков и просмотров. Страйков (наказаний YouTube за нарушение авторских прав или принципов сообщества. - Прим. «АиФ») у меня не было, что тоже важно.

Я зарабатываю на рекламе, которую YouTube показывает зрителям во время просмотра видео. Блогер сам выбирает, какая реклама будет сопровождать ролик, или может отключить монетизацию на конкретном видео.

Больше всего я заработала на видеообзоре пальто «Элема». Ролик собрал 117 тысяч просмотров, за него я получила около 50 долларов. Кстати, за просмотр из Америки YouTube платит больше, чем за просмотр из Беларуси.

У Google есть свои нюансы. Ты должен заработать минимум 100 долларов в месяц. Сумму меньше тебе не начислят. Мой канал как раз ежемесячно приносит 100 долларов. Но иногда бывало, что сумма достигала 90 и я ничего не зарабатывала.

- Блогеру нужно платить налог?

- Да, конечно. Это несложно: процедура стандартная. Много бумаг при этом заполнять не надо, всё можно сделать через Интернет.

- Какие у вас есть увлечения, помимо блога?

- Уже более 12 лет я являюсь ремесленником. Умею работать с керамической и сахарной флористикой. Создаю авторские аксессуары и работаю в разных техниках и с разными материалами (кожа, бисер, пластик, металл).

Сама себе режиссер. Каково это - быть видеоблогером в Беларуси?
 

Был период, когда я занималась изготовлением кукол из текстиля, а как-то под Новый Год делала коллекцию новогодних игрушек по старинной технике: из ваты и бумаги. Раньше участвовала в ремесленнических выставках. Подписчики иногда интересуются моими изделиями, и я могу принять заказ. Но нужно делать что-то одно. Сейчас все мои мысли заняты развитием канала.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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