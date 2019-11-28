Оберег года. В Новополоцке ГАИ попросила окропить святой водой места, где часто случаются аварии

Источник материала: KYKY

В Новополоцке, как и в любом городе мира, есть места, где аварии случаются чаше обычного. Пока урабнисты и активисты трубят, что проблема – в прорехах структуры городской среды, местная ГАИ решила отойти от пустой болтовни и взяться за дело. Инспекция попросила окропили святой водой все места на дорогах, где часто случаются аварии. Об этом сообщает gorod214.by.

Сбрызгивать водой дороги взялся Клирик прихода храма Святого Архангела Михаила протоиерей Валерий Рыжанков. Он прошелся по участкам, заставшим ДТП, и отслужил заупокойные литии обо всех погибших в автомобильных катастрофах.

Рыжанков побывал в том числе на улице Блохина, где 5 ноября в ДТП погибла 56-летняя женщина-пешеход, а 26 ноября пострадал 27-летний мужчина, которого сбили на пешеходном переходе. В августе на этой же улице тяжелые травмы получил еще один человек – 57-летний мужчина, переходивший дорогу по «зебре».