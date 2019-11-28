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В Беларуси появился новый гаджет. Говорят, он даёт доступ к «главным достижениям техники»

29.11.2019 10:53 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На беларуском рынке появился новый гаджет, который, как говорят создатели, призван дать пользователям по всему миру доступ к «главным достижениям в области техники». И сегодня, 29 ноября, даже объявлен старт продаж. Речь идет про телефон HONOR 9X – и он интересен уже тем, что его экран – самый крупный в истории бренда. Мы максимально кратко рассказываем, что следует знать о базовых характеристиках этого смартфона, чтобы как минимум суметь поддержать разговор, когда все о нем заговорят.

Толщина: 8,8 миллиметра (это довольно тонко!).

Экран: как уже сказано, самый крупный среди более ранних продуктов HONOR. Диагональ – 6,59 дюйма. Экран без рамок и вырезов, то есть без всего того, что раздражает при просмотре фото и видео. 

Основная камера: тройная. Разрешение – 48 мегапикселей. Камера оснащена диафрагмой f/1.8 и светочувствительным сенсором CMOS. Все это значит, что фотографии, сделанные на камеру с такими характеристиками, получаются яркими и детальными – будто вы всю жизнь не выпускали из рук фототехнику. Качество не теряется даже в условиях, когда света откровенно мало – благодаря алгоритмам нейросети. Кроме того, угол обзора составляет 120° – в кадр попадает больше объектов, чем обычно. Выбирать самого необидчивого друга, который смирится с выпадением из фото, не придется. А фронтальная камера, кстати, выдвижная.

Батарея: 4000 мА*ч (если ради эксперимента сократить время общения по телефону, заряд продержится несколько дней, если не недель).

Объем оперативной памяти: четыре гигабайта. А встроенная память – 128 гигабайтов. Но она вполне легко становится шире с помощью карты microSD объемом до 512 ГБ. Эта опция подойдет тем, кому все время не хватает места для всех фото и видео.

Дизайн: трехмерный. На задней панели есть тысячи (десятки тысяч!) призм. Они отражают и преломляют свет, образуя латинскую букву X. Смартфон будет представлен в двух цветах: сапфировом синем с тем самым трехмерным дизайном (для новаторов) и минималистичный полночный черный (для консерваторов).

Звучит вполне себе презентабельно. А где и за сколько, если что, покупать?

HONOR 9X поступит в продажу в салоны оператора МТС, а также в магазины сети «5 Элемент» и салоны «На Связи». Цена – 599 рублей. Первым покупателям бренд решил подарить сразу два подарка – это наушники HONOR AM61 и фитнес-браслет HONOR Band 4 Running. 

 
 
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На беларуском рынке появился новый гаджет, который, как говорят создатели, призван дать пользователям по всему миру доступ к «главным достижениям в области...
 
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