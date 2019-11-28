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Завидное чувство юмора: Меркель упала на сцене в Берлине и шикарно отшутилась
Источник материала: Партизан
65-летняя канцлер Германии Ангела Меркель оступилась и упала на сцене во время выступления на собрании Федерального объединения торгово-промышленных палат в Берлине
Уак выяснилось позже, она не увидела лестницу и попыталась запрыгнуть на метровую сцену, однако не удержалась, потеряла равновесие и стала падать, но успела быстро встать на ноги.
"Не заметила лестницу там слева. В следующий раз пойду по ступенькам", - начала свою речь Меркель, превратив падение в шутку.
Здоровье Меркель, которая уже 13 лет возглавляет правительство, в последнее время вызывает озабоченность. Несколько инцидентов, произошедших с канцлером этим летом, спровоцировали слухи о ее возможной скорой отставке.
Первые опасения возникли 18 июня, когда Ангела Меркель встречала в Берлине нового президента Украины Владимира Зеленского. Когда оркестр бундесвера исполнял немецкий гимн, канцлеру стало плохо - она покачнулась, ее охватила дрожь. Длилось это около минуты. Это состояние Меркель позднее объяснили обезвоживанием.
Спустя девять дней Меркель снова стало плохо на официальном мероприятии - во время выступления президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера у нее началась дрожь во всем теле. Канцлер пыталась унять тремор, обхватив себя руками.
10 июля во время официальной встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине Ангела Меркель в третий раз была замечена с неконтролируемой дрожью.
Однако сама канцлер Германии опровергает сообщения о своей возможной отставке. Она намерена остаться на посту главы правительства ФРГ до конца нынешнего законодательного периода, который истекает в 2021 году.
Накануне, выступая на слушаниях в бундестаге, она еще раз подтвердила это. "Я считаю, дамы и господа, что нам следует отработать весь срок полномочий до конца, и я собираюсь это сделать", - сказала Меркель.
О решении не переизбираться на новый срок в 2021 году и уйти с поста канцлера Меркель объявила еще осенью 2018 года. После этого, по ее словам, она больше не будет претендовать на какой-либо политический пост. Поводом для такого решения послужили провальные для ее партии (ХДС) и партии ее союзников (ХСС) итоги парламентских выборов.
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65-летняя канцлер Германии Ангела Меркель оступилась и упала на сцене во время выступления на собрании Федерального объединения торгово-промышленных палат в...
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