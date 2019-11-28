Завидное чувство юмора: Меркель упала на сцене в Берлине и шикарно отшутилась

Уак выяснилось позже, она не увидела лестницу и попыталась запрыгнуть на метровую сцену, однако не удержалась, потеряла равновесие и стала падать, но успела быстро встать на ноги.





"Не заметила лестницу там слева. В следующий раз пойду по ступенькам", - начала свою речь Меркель, превратив падение в шутку.













Здоровье Меркель, которая уже 13 лет возглавляет правительство, в последнее время вызывает озабоченность. Несколько инцидентов, произошедших с канцлером этим летом, спровоцировали слухи о ее возможной скорой отставке.





Первые опасения возникли 18 июня, когда Ангела Меркель встречала в Берлине нового президента Украины Владимира Зеленского. Когда оркестр бундесвера исполнял немецкий гимн, канцлеру стало плохо - она покачнулась, ее охватила дрожь. Длилось это около минуты. Это состояние Меркель позднее объяснили обезвоживанием.





Спустя девять дней Меркель снова стало плохо на официальном мероприятии - во время выступления президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера у нее началась дрожь во всем теле. Канцлер пыталась унять тремор, обхватив себя руками.





10 июля во время официальной встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине Ангела Меркель в третий раз была замечена с неконтролируемой дрожью.





Однако сама канцлер Германии опровергает сообщения о своей возможной отставке. Она намерена остаться на посту главы правительства ФРГ до конца нынешнего законодательного периода, который истекает в 2021 году.





Накануне, выступая на слушаниях в бундестаге, она еще раз подтвердила это. "Я считаю, дамы и господа, что нам следует отработать весь срок полномочий до конца, и я собираюсь это сделать", - сказала Меркель.





О решении не переизбираться на новый срок в 2021 году и уйти с поста канцлера Меркель объявила еще осенью 2018 года. После этого, по ее словам, она больше не будет претендовать на какой-либо политический пост. Поводом для такого решения послужили провальные для ее партии (ХДС) и партии ее союзников (ХСС) итоги парламентских выборов.