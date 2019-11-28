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Вадим Ипатов: «Ряд наблюдателей наших национальных, действительно, нарушали законодательство»
Источник материала: СТВ
О нарушениях во время выборов в Палату представителей рассказали в программе
Вадим Ипатов, заместитель председателя Центризбиркома:
Очень важный элемент, связанный с соблюдением какой-то личной информации физического лица. Уже неоднократно говорилось, что избиратели являются центральным лицом в избирательном процессе. Всё остальное направлено на то, чтобы он мог осуществить своё избирательное право.
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О нарушениях во время выборов в Палату представителей рассказали в программе «Специальный репортаж».
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