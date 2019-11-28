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Президент Беларуси поздравил Махмуда Аббаса с Международным днём солидарности с палестинским народом

29.11.2019 11:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Ближнего Востока. 29 ноября отмечается Международный день солидарности с палестинским народом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1977 году. Ежегодно в этот день мировое сообщество выражает поддержку урегулированию палестино-израильского конфликта.

С Международным днем солидарности главу Палестины Махмуда Аббаса поздравил Александр Лукашенко. Президент Беларуси подтвердил заинтересованность нашей страны в дальнейшем развитии конструктивного диалога с Палестиной на принципах доверия и взаимопонимания.

Президент Беларуси поздравил Махмуда Аббаса с Международным днём солидарности с палестинским народом

Президент Беларуси поздравил Махмуда Аббаса с Международным днём солидарности с палестинским народом

Люди в материале: Александр Лукашенко, Махмуд Аббас
 
 
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Новости Ближнего Востока. 29 ноября отмечается Международный день солидарности с палестинским народом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот праздник...
 
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