В Исландии создали карту безопасности для туристов

Источник материала: СТВ

Новости Исландии. Карту безопасности для туристов создали в Исландии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она демонстрирует погоду, порывы ветра, прогноз лавин, дорожные условия, а также особенности маршрута по достопримечательностям.

Разработкой системы занимались военное министерство и исландская Ассоциация поиска и спасения. Власти надеются, что благодаря этой карте иностранные гости смогут путешествовать по стране с минимальным риском для здоровья и жизни.







