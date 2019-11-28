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В Исландии создали карту безопасности для туристов

29.11.2019 11:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Исландии. Карту безопасности для туристов создали в Исландии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она демонстрирует погоду, порывы ветра, прогноз лавин, дорожные условия, а также особенности маршрута по достопримечательностям.

Разработкой системы занимались военное министерство и исландская Ассоциация поиска и спасения. Власти надеются, что благодаря этой карте иностранные гости смогут путешествовать по стране с минимальным риском для здоровья и жизни.

В Исландии создали карту безопасности для туристов

В Исландии создали карту безопасности для туристов

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Новости Исландии. Карту безопасности для туристов создали в Исландии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она демонстрирует погоду, порывы ветра, прогноз...
 
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