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В Ираке при столкновениях протестующих с полицией погибли 45 человек за сутки

29.11.2019 11:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Ирака. За сутки в результате столкновений протестующих с полицией в различных районах Ирака погибли 45 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большая часть беспорядков произошла на юге страны.

В Ираке при столкновениях протестующих с полицией погибли 45 человек за сутки

Протесты вспыхнули в республике 1 октября. За это время жертвами столкновений в общей сложности стали более 350 человек, тысячи получили ранения. Изначально протестующие требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему. Сейчас граждане требуют отставки всего политического руководства, включая самого премьер-министра.

В Ираке при столкновениях протестующих с полицией погибли 45 человек за сутки

В Ираке при столкновениях протестующих с полицией погибли 45 человек за сутки

В Ираке при столкновениях протестующих с полицией погибли 45 человек за сутки

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Новости Ирака. За сутки в результате столкновений протестующих с полицией в различных районах Ирака погибли 45 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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