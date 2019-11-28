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Не отличить от человека: послушайте говорящего ворона!
Источник материала: Tut.by
На детской экологической станции в российском Новом Уренгое живет ворон по кличке Кирьян. И это не простая птица: Кирьян умеет говорить, и делает это чрезвычайно реалистично! Кажется, отличить его голос от человеческого просто невозможно. Просто послушайте, как разговаривает этот ворон, и вы все поймете.
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Просто послушайте, и вы все поймете.
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