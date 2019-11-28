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Сколько в Беларуси семей, живущих за гранью бедности, и в каких регионах их больше всего

29.11.2019 11:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси 3,5% семей находятся за чертой бедности. Это значит, что среднедушевые располагаемые ресурсы этих семей были ниже бюджета прожиточного минимума. Об этом говорят данные Белстата об уровне малообеспеченности домашних хозяйств в третьем квартале 2019 года. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких регионах страны больше всего семей, которые оказались за чертой бедности.


фото с сайта: pixabay.com

По итогам переписи населения в 2009 году (итоги переписи 2019 года еще не подвели. — Прим. ред.), в Беларуси насчитывалось 3 миллиона 873 тысячи 139 домашних хозяйств различных по количеству членов семьи и составу. 3,5% от этого числа — это примерно 135,6 тысячи домохозяйств. Именно столько семей находится за чертой бедности. Это на 3,6 тысячи меньше, чем во втором квартале.

Меньше всего семей, среднедушевые располагаемые ресурсы не дотягивают до прожиточного минимума, в Минске — 0,9%. Больше всего в Гомельской и Брестской областях — 4,9%.

Чаще всего, по статистике, за чертой бедности оказываются семьи с детьми, среди них 7,1% относятся к малообеспеченным, но это на 0,2 процентных пункта меньше, чем в прошлом квартале. Реже всего бедными оказываются одинокие белорусы, как и во втором квартале этот показатель составил 1,3%.

На проблему малообеспеченных ранее обращали внимание профсоюзы. По данным Федерации профсоюзов, в Беларуси насчитывается несколько десятков депрессивных районов с точки зрения размера заработной платы. Семьи, живущие там, не могут себе позволить покупать минимальный потребительский набор товаров. ФПБ собирается предложить правительству создать рабочую группу по развитию таких районов.

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Теги: Минск
 
 
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Белстат подсчитал, у какого количества домохозяйств в стране доходы на человека не дотягивают до прожиточного минимума.
 
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