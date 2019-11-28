Хороший мужик, но не орел. Рецензия на фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

Источник материала: Аргументы и факты

Художественные фильмы о великих людях, оставивших заметный след в истории — это всегда большая ответственность. К работе создателей таких картин относятся придирчиво, упрекают в несоответствии реальности тех или иных сцен, неправдоподобности сюжетных поворотов.

Твердая «четверка»

Съемочная группа картины «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» постаралась воссоздать максимально достоверный портрет лучшего футбольного вратаря XX века.

Задача изначально была чрезвычайно сложная. Но в целом режиссеру Владимиру Чигинскому удалось справиться. Правда, до оценки «пять» фильм все-таки не дотягивает.

Заслугой авторов является то, что образу Яшина они подошли чрезвычайно бережно. В работе над сценарием участвовала вдова футболист Валентина Тимофеевна. Благодаря этому удалось избежать перегибов, откровенных глупостей, появления сцен, вставленных исключительно для разжигания нездорового ажиотажа. Нам не показывают голкипера в обществе полуголых девиц или швыряющегося деньгами направо и налево во французском стриптиз-клубе.

Яшин на экране поглощен футболом, но это погружение в профессию не мешает ему быть нежно любящим мужем и отцом.

Теплая история для тех, кто знал Яшина лично

Авторы сделали все, чтобы эпоха, в которой происходит действие, выглядела достоверно. Получилось это очень хорошо, какие-либо ошибки и перекосы в глаза не бросаются. Нет и ощущения искусственности и от демонстрации непосредственно футбольных матчей.

Откровенно слабых образов тоже нет, за исключением довольно карикатурного недоброжелателя в исполнении Александра Самойленко, чьи козни едва не губят карьеру Яшина в самый трудный момент. Собственно, и в этом случае вопросов к актеру нет — что ему написали, то он и сыграл. А опереточность и неправдоподобность этого условно злодея происходит от некоторой скомканности повествования.

И вот здесь как раз и заключается главная проблема фильма. Авторы изначально отметили, что им Яшин был интересен прежде всего как человек, проходящий определенные этапы, преодолевающий трудности. С демонстрацией этих сторон жизни Льва Ивановича они справились очень хорошо.

Получилось теплое повествование для родных, близких, тех, кто знает и помнит Яшина лично.

Беда в том, что таких сегодня, объективно говоря, уже мало. Большинство слышало, что был такой футболист Лев Яшин, известный на весь мир. Но спроси у молодых россиян, почему планета восторгалась этим человеком, и с ответом у них возникнут затруднения.

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Величие вынесли за скобки

В картине «Легенда № 17» , посвященной хоккеисту Валерию Харламову, биографической достоверности значительно меньше. Зато чувствуется нерв, драма, есть ощущение величия, и у зрителя возникает понимание, почему именно он, Харламов, покорял сердца болельщиков по обе стороны океана.

А в фильме про Яшина этого нет. Хорошо, хоть и достаточно коротко показана история самого драматического матча в карьере футболиста — встречи чемпионата мира-1962 против команды Чили. А вот главные успехи остаются в тени. Победой на Олимпиаде-1956 авторы вовсе пренебрегли, выигрыш Кубка Европы-1960 присутствует, но нет никакого ощущения, что речь идет о главном успехе в истории отечественного футбола. Та же самая история с выступлением Яшина в «Матче столетия» английского футбола — рассказано об этом мимоходом, но понять, почему это событие имело серьезное значение, невозможно совершенно.

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Есть потрясающий момент в карьере Яшина, который сохранился на кадрах кинохроники. В матче против сборной Италии в ворота советской сборной был назначен пенальти. Исполнять его доверили Сандро Маццоле, на тот момент уже прославленному футболисту. Но итальянец выходил бить пенальти с дрожащими коленками, его буквально выталкивали партнеры по команде. Маццола, словно завороженный, пробил прямо в руки Яшину. «Он закрывал собой все ворота», — вспоминал много лет спустя итальянец. Такова была магия голкипера, носившего прозвище «Черный паук». Он своим мастерством вселял страх и неуверенность в опытнейших нападающих соперника.

В чемпионате СССР 1963 года Яшин провел 27 матчей и пропустил всего 6 мячей — фантастический, неправдоподобный результат. И как раз в том сезоне вратарь и получил «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту Европы.

Дотянуться не удалось

Всего это в фильме не отражено никак. А когда нет ощущения величия совершенно дел, то и образ человека, о котором идет речь, тускнеет.

Наверное, если бы создатели повели повествование от имени жены главного героя, заострив внимание на том, что показывают его глазами самого близкого и любящего человека, то приземленность образ Яшина в фильме была бы объяснима.

А так получилось, что картина недотянула до уровня героя, о котором рассказывает. Зритель выходит из зала, так и не поняв, кем же все-таки был для страны и мира Лев Иванович Яшин.

Наш коллега, которому посчастливилось сняться в этом фильме в небольшой эпизодической роли, сказал лаконично о своих впечатлениях от итогового результата: «Фильм хороший».