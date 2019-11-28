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Беларусь с 2021 года запретит пластиковую посуду в объектах общепита

29.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь с 1 января 2021 года запретит использование и продажу в объектах общепита одноразовой пластиковой посуды, говорится в сообщении Министерства антимонопольного регулирования и торговли республики.

Совет министров РБ накануне принял постановление, изменив правила продажи отдельных видов товаров и организации общественного питания, а также положение о порядке разработки и утверждения ассортиментного перечня товаров.

«Требования документа направлены на сокращение использования в объектах общественного питания одноразовой пластиковой посуды. В частности, указанным постановлением с 1 января 2021 года устанавливается запрет на использование и продажу в объектах общественного питания одноразовой пластиковой посуды, в соответствии с перечнем, разрабатываемым МАРТ», – указали в ведомстве.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли в трехмесячный срок со дня официального опубликования документа определит перечень одноразовой пластиковой посуды. В настоящее время ведомство анализирует рынок посуды в секторе общепита.

Напомним, недавно эксперты Роскачества рассказали, какая пластиковая посуда выделяет наиболее опасные токсины. 



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Совет министров РБ накануне принял постановление, изменив правила продажи отдельных видов товаров и организации общественного питания, а также положение о...
 
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