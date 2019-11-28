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Беларусь с 2021 года запретит пластиковую посуду в объектах общепита
29.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь с 1 января 2021 года запретит использование и продажу в объектах общепита одноразовой пластиковой посуды, говорится
Совет министров РБ накануне принял постановление, изменив правила продажи отдельных видов товаров и организации общественного питания, а также положение о порядке разработки и утверждения ассортиментного перечня товаров.
«Требования документа направлены на сокращение использования в объектах общественного питания одноразовой пластиковой посуды. В частности, указанным постановлением с 1 января 2021 года устанавливается запрет на использование и продажу в объектах общественного питания одноразовой пластиковой посуды, в соответствии с перечнем, разрабатываемым МАРТ», – указали в ведомстве.
Министерство антимонопольного регулирования и торговли в трехмесячный срок со дня официального опубликования документа определит перечень одноразовой пластиковой посуды. В настоящее время ведомство анализирует рынок посуды в секторе общепита.
Напомним, недавно эксперты Роскачества рассказали,
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Совет министров РБ накануне принял постановление, изменив правила продажи отдельных видов товаров и организации общественного питания, а также положение о...
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