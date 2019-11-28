Квартиры на Чехова и Мира по цене апартаментов на Кипре. Что происходит с жильем в Могилеве

Источник материала: Tut.by

С конца 2018 года ощутимых скачков цен на квартиры в Могилеве не было. Рост или снижение наблюдались в пределах около 7−12% — в зависимости от сезона, рассказывает директор Государственного риелторского агентства Елена Воронина. Сейчас на рынке недвижимости несезон — предложение превышает спрос. Ближе к зиме люди готовятся к Новому году и Рождеству, тут не до крупных покупок без особой необходимости.



Фото носит иллюстративный характер, realt.by

— Если по квартирам зимой есть небольшой спрос, то по домам вообще все плохо, — говорит Воронина. — Все заметено снегом, территорию тщательно не осмотришь. Летом во время отпусков покупатели тоже не активны. Ближе к августу начинается оживление. Сезон продаж — весна и осень.

В течение последних 5 лет цены на квартиры в Могилеве упали в среднем на 7−12 тыс. долларов. К примеру, если раньше «однушка» 80-х годов без ремонта на ул. 30 лет Победы стоила 28−30 тыс. долларов, то сейчас цена на такое жилье снизилась до 21−22 тыс.

В Могилевской области — самое доступное жилье

В могилевском регионе самое дешевое в стране жилье, говорит Елена Воронина. Доступные по цене квартиры в областном центре активно покупают жители районных городов — Быхова, Чаус, Кричева. А вот иностранцы потеряли интерес к могилевской недвижимости и чаще продают здесь квартиры, нежели приобретают:

— Раньше к нам ехало много иностранцев, им было выгодно в Могилеве содержать квартиру, они приезжали на большие праздники к родственникам. Сейчас это уже нецелесообразно. Никто не прописан — в разы увеличивается коммуналка. Еще с советского времени у нас в городе осталось много квартир россиян, вступивших в наследство, — например, сталинки в центре. Владельцы ждали роста цен, но, так и не дождавшись, стали потихоньку от этого жилья избавляться. Если же покупают, то только вблизи водоемов — Чигиринка, Чечевичи, — куда можно приехать отдохнуть.

Запахи могилевских заводов отпугивают покупателей

Недвижимость в районе промзоны продать непросто, признает риелтор. Если по квартирам в Заднепровье спрос не снижается, то в частном секторе есть проблемы:

— Заводов у нас уйма, в целом я бы сказала, экологическая ситуация не очень. По домам спрос существенно упал на Славгородском, Гомельском шоссе. Мы продавали дом в деревне Лыково — был бы он в любом другом месте, только не в этом направлении, цена бы выросла в 3−4 раза. Дом прекрасный, со всеми удобствами, но там невозможный запах.

Центр теряет популярность

Охотнее всего в Могилеве квартиры покупают в микрорайонах Фатина и Казимировка, на бульваре Непокоренных, на проспекте Пушкинском, на улице Островского. По словам Елены Ворониной, покупателей привлекает развитая инфраструктура районов, людям нравится, когда все в шаговой доступности, — торговые центры, школы, детские сады.

Разбежка в ценах между центром и спальными районами небольшая, говорит риелтор. Вокруг центральных улиц города уже нет того ажиотажа, как было несколько лет назад — транспортное сообщение налажено, магазины и мини-рынки есть везде.

Однокомнатная квартира без ремонта в центре стоит около 22−23 тыс. долларов — и на Фатина за похожий вариант цена та же.

— Было время, когда популярностью пользовался район бульвара Юбилейный, — вспоминает специалист. — Ехали туда в хрущевки на любые этажи. Сейчас же, если его оценить с точки зрения инфраструктуры, транспортного сообщения, он существенно уступает другим районам города.

Что по ценам?

По словам Елены Ворониной, цены на вторичное жилье и новостройки практически сравнялись. В зависимости от площади, типа дома, отделки средняя цена на квартиры в Могилеве такая:

за 1-комнатную — 16−29 тыс. долларов;

за 2-комнатную — 19−36 тыс. долларов;

за 3-комнатную — 29−50 тыс. долларов;

за 4-комнатную — 35−60 тыс. долларов.

Чаще берут «однушки», «двушки» и недорогие «трешки», комнаты покупают неохотно, говорит риелтор. К тому же помещение с хорошим ремонтом стоит около 10 тыс. долларов, если добавить 3 тыс. — можно купить скромную квартиру. Тяжело идет и обмен — сторонам сложно договориться в плане пожеланий по доплате.

Самые дорогие и дешевые квартиры Могилева

Судя по объявлениям в интернете, самое дешевое жилье в Могилеве сегодня обойдется в 12−13 тыс. долларов. За такую сумму предлагают купить малосемейки. Например, в переулку Гоголя продается «однушка» в кирпичном доме 1985 года, площадью 22 кв. м, правда, без балкона. Хозяева просят за нее 12 600 долларов.







На улице Лазаренко однокомнатную малосемейку площадью 18,6 кв. м предлагают купить за 12 тыс. долларов. Жилое помещение отдельное, а вот кухня и душ на три семьи.







Квартиру в поселке Восход Могилевского района, не малосемейку, продают за 11 тыс. долларов. Дом — 1994 года, общая площадь помещения — 32 кв. м, рядом лес.







Но есть в Могилеве «двушки» и по 80−100 тыс. долларов. Одно из самых дорогих предложений — квартира на улице Чехова площадью 85 кв. м, с 15-метровой кухней и панорамным окном. За нее просят 97 тыс. долларов.

Немного дешевле предложение на проспекте Мира — 87 тыс. долларов. Здесь квартира площадью 93,4 кв. м с финской сауной, в доме есть консьерж и парковка.







«Двушку» в доме 2017 года по улице Турова желают продать за 79 тыс. долларов. Площадь квартиры — 78 кв. м, есть две лоджии.

В ходу маленькие квартиры, кто побогаче — выбирают Кипр

Популярностью пользуются квартиры малой площади — 46 кв. м и меньше, говорит Елена Воронина. Людям дорого содержать большое жилье, коммунальные платежи бьют по карману:

— В 85% случаев могилевчане приобретают жилье за счет кредитования. Сегодня все считают на перспективу: я буду платить кредит, еще и коммуналка — а есть что? К сожалению, по доходам Могилевщина не растет, а это всегда влияет — нет доходов, нет и расходов.

Риелтор рассказывает, что много могилевчан продают или сдают квартиру в родном городе и уезжают в Минск. В последнее время те жители Могилева, кому позволяют средства, выбирают даже не столичное жилье, а недвижимость… в Италии и на Кипре. Квартиру-студию на Кипре, например, можно купить за 40−46 тыс. долларов — с ремонтом, на первой береговой линии, утверждает специалист:

— Через риелторское агентство ее можно успешно сдавать и получать постоянный стабильный доход. Даже с учетом услуг клининговой компании это выгодно.

Роста цен пока не прогнозируют

Никаких серьезных изменений на рынке недвижимости Могилева не предвидится, заверяет Елена Воронина:

— Если что-то поменяется в экономике — курс валют, условия кредитования, — тогда можно говорить об изменениях. Пока все стабильно. Декабрь и первая половина января будут показательными: по той же бирже мы увидим, есть ли какая-то динамика изменений либо нет. Покупателям могу сказать так: если вам нужна недвижимость, значит, стоит покупать прямо сейчас.

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