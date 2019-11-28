Смерть в чужой кровати. Известные люди, умершие в отелях

Источник материала: Аргументы и факты

Кому выпала именно такая доля и кто превратил гостиницу в подобие личных апартаментов, рассказывают "АиФ".

Анна Павлова — смерть на гастролях

Балерина имела собственный роскошный особняк в Англии, где в пруду плавали обожаемые ею лебеди, но не так много времени проводила дома. До самой смерти 49-летняя Анна и ее труппа постоянно гастролировали. Именно по этой причине известная танцовщица умерла в номере отеля Hotel Des Indes.

Во время гастролей в Нидерландах Павлова почувствовала недомогание, обследование показало, что у нее плеврит, однако даже в таком состоянии прима постоянно давала распоряжения, поскольку хотела, чтобы труппа все же выступила перед зрителями. В итоге организм не выдержал, и 23 января 1931 года ее не стало. «Она не должна была злоупотреблять этими губительными поездками, приходившимися сплошь и рядом на холодные зимние месяцы — мерзнуть в нетопленных поездах, трястись по дорогам, безмерно уставать и постоянно преодолевать недомогание», — вспоминал после смерти балерины ее давний друг, импресарио Сол Юрок.

Трогательнее всего с танцовщицей простились в Лондоне во время концерта «Общества Камарго». В память об Анне Павловой оркестр под управлением дирижера Константина Ламберта исполнил музыку из известной хореографической миниатюры танцовщицы — «Умирающий лебедь». На затемненной сцене не было никого, лишь пятно света от прожектора перемещалось так, как если бы танцевала сама Павлова. Зал смотрел номер стоя, отдавая дань безграничному таланту балерины.

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Коко Шанель — отель как дом

Коко Шанель умерла в возрасте 87 лет, 34 из них она прожила в Ritz Paris, который стал для нее настоящим домом, именно в его стенах она и умерла. Известный бутик модельера находился всего в нескольких минутах ходьбы от отеля, идеальный вариант для такого трудоголика, как Шанель. Сначала она поселилась в одном крыле, которое было ближе к улице Камбон, затем поменяла его на сьют под номером 302 с видом на Вандомскую площадь, который сама же и оформила. Сегодня одна ночь в этих роскошных апартаментах обойдётся как минимум в 18 тысяч евро. Однако необходимо учесть тот факт, что во время масштабной реконструкции Вандомской площади балкон, на котором много лет назад Шанель позировала фотографу Роджеру Шаллу, снесли. Это повлекло за собой ряд изменений. С новыми окнами сьют Коко стал довольно темным, и в итоге его перенесли на этаж ниже, естественно, стараясь максимально сохранить первозданный вид. Кстати, ремонт тогда лично контролировал ныне покойный Карл Лагерфельд. В номере до сих пор находится много личных вещей Габриель Шанель — даже тех, о которых вряд ли известно широкой публике.

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Оскар Уайльд — жизнь в долг

С 1895 по 1897 год Оскар Уайльд отбывал срок в тюрьме за любовную связь с Альфредом Дугласом. Отец молодого человека — маркиз Куинсберри — был против этих отношений, поэтому довел дело до суда и смог добиться обвинительного приговора в отношении Уальда.

Выйдя на свободу, писатель сменил имя и фамилию и перебрался из Англии в Париж. Однако во французской столице ему пришлось жить в довольно стесненных обстоятельствах. Последний год Уайльд ютился в отеле L’Hôtel, в комнате номер 16, о котором как-то высказался в письме к своему издателю: «Это душераздирающая, безнадежная бедность». Сегодня четырехзвездочный L’Hôtel, располагающийся в историческом районе Парижа Сен-Жермен-де-Пре вряд ли ассоциируется с бедностью. Ночь в стандартном номере обойдется как минимум в 300 евро на одного человека.

Оскар Уайльд умер 30 ноября 1900 года от острого менингита, оставив после себя внушительные долги, в том числе — за проживание.

Сергей Есенин — смерть в 30

Вокруг смерти 30-летнего Сергея Есенина 28 декабря 1925 ходило очень много слухов. Кто-то говорил, что поэт наложил на себя руки, находясь в состоянии сильной депрессии. Другие не верили в это и считали произошедшую трагедию заказным убийством. Лишь одно можно было утверждать со 100% уверенностью: умер Есенин в гостинице «Англетер». Именно там его тело обнаружил журналист Георгий Устинов.

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В 1948 отель переименовали в гостинцу «Ленинградская», а спустя почти сорок лет снесли. Эта новость спровоцировала волну протестов среди жителей, они организовали пикет, который поддержали многие известные деятели культуры.

1991 году гостиницу вновь построили при участии дизайнера Ольги Полицци, сохранив при этом внешний облик здания и вернув ей историческое название. О том, что в отеле когда-то умер Сергей Есенин, сегодня напоминает лишь небольшой конференц-зал, располагающийся на первом этаже и носящий фамилию известного поэта. Кстати, до Есенина 16 июня 1889 в одном из номеров «Англетера» так же скоропостижно скончался известный британский промышленник и основатель Донецка Джон Джеймс Юз.