Внешний госдолг Беларуси за январь-октябрь снизился на 2 процента

Источник материала: Ежедневник





Внешний государственный долг Беларуси на 1 ноября 2019 года составил 16,6 млрд долларов, сократившись за январь-октябрь с учетом курсовых разниц на 0,3 млрд долларов, или на 2%, сообщает Минфин.

В январе-октябре 2019 года Беларусь привлекла внешние государственные займы на сумму 923 млн долларов, в том числе в октябре на 62,4 млн долларов. В структуре привлеченных средств на долю кредитов правительства и банков России приходится 601,8 млн долларов, облигаций, размещенных на внешних рынках – 150,5 млн долларов, Международного банка реконструкции и развития (МБРР) – 79,3 млн долларов, Эксимбанка Китая – 62,8 млн долларов, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Северного инвестиционного банка (СИБ) – 28,6 млн долларов.

В октябре Беларусь погасила 49,4 млн долларов внешнего долга, в том числе 30 млн долларов было возвращено правительству РФ, 19,4 млн долларов – Всемирному банку.

Всего январь-октябрь по внешним обязательствам было выплачено 1, 32 млрд долларов, в том числе 563,3 млн долларов вернули России, 414,4 млн долларов –банкам КНР, 264,8 млн долларов – ЕФСР, 77,9 млн – Всемирному банку, 1,7 млн – ЕБРР и СИБ, 700 тыс. – товарно-кредитной корпорации США.

Внутренний госдолг на 1 ноября составил 8,7 млрд рублей. Он не изменился за октябрь, а с начала года снизился на 200 млн рублей. В течение десяти месяцев на внутреннем рынке было размещено облигаций на 771,2 млн долларов, а погашено – на 551,4 млн долларов и 227,2 млн рублей.

Государственный долг в целом на 1 ноября составил 42,7 млрд рублей. За десять месяцев он снизился на 2,7 млрд рублей.