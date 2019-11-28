В период пасмурной осенней погоды, когда риск стать участником дорожно-транспортного происшествия пешеходов возрастает, сотрудники ОГАИ Смолевичского РОВД, провели акцию «Световозвращатель — мой друг!»





В рамках мероприятия инспектор ОГАИ Стрельцова Ирина провела мониторинг использования световозвращающих элементов учащимися пришкольного лагеря Усяжской СШ (на фото). Тем, кто оказался без фликера, вручала яркие аксессуары, чтобы они стали заметнее на дорогах в темное время суток. Рассказала об эффективности их использования, демонстрируя правила эффективного размещения световозвращателей на одежде.

Такие мероприятия играют большую роль в профилактике дорожной безопасности, ведь большую часть года, рано утром и вечером, когда школьники идут на уроки и возвращаются домой, на улице темно. Световозвращатель, закрепленный на рюкзаке или верхней одежде, делает их путь безопасней.

Корр. «КС».