8 декабря в спортивном зале Городского стадиона (г. Смолевичи, ул. Физкультурная, 17а) состоится открытый турнир Минской области по игре в шашки «Чапаев» среди людей с инвалидностью.

Соревнования проводятся с целью популяризации игры в шашки среди людей с инвалидностью на территории Минской области, развития мелкой моторики, укрепления творческих и спортивных контактов, взаимоотношений людей с инвалидностью.

К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины с инвалидностью, которые имеют присвоенную группу и действительный документ.

Заявки и подтверждение на участие предоставляются в главную судейскую коллегию по факсу 80177636900; телефонам +375295339833 (главный судья – инструктор-методист Центра – Николай Свиржевский); +375292357294 (судья-организатор – заместитель директора Центра Дарья Лакизо) или по электронной почте centrfksit_smol@mail.ru.