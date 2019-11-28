Чтобы подарить детям радость, нужно не так уж и много: немного теплоты, добра, внимания, ласки, приправленных порцией сказочного волшебства. Ведь сказки любят и взрослые, и дети.

По такому пути пошли в Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилфитации Смолевичского района. Здесь совместно с Зареченским детским садом реализуется проект по формированию толерантного отношения детей дошкольного возраста к детям с особенностями психофизического развития. И в рамках этого проекта состоялось инклюзивное театрализованное представление по мотивам сказки «Репка» (на фото), направленное на развитие артистических способностей у детей с ОПФР через театрализованную деятельность. Во время мероприятия дети совершенствовали артистические навыки, расширяли свои знания о русских народных сказках, развивали творческие способности, учились входить в образ.

— Наши ребята всегда радуются, когда к ним в гости приходят воспитанники детского сада, такие мероприятия дают возможность выступать перед детьми, способствуют сплочению детского коллектива, создают атмосферу радости, воспитывают доброжелательность, — отметила директор ЦКРОиР Галина Рудюк.

Корр. «КС».

Фото из архива ГУ «ЦКРОиР Смолевичского района».