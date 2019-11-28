«Лингвистическое турне», прошедшее на днях в ГУО «Смолевичская районная гимназия», собрало за решением заданий по русскому и английскому языку учащихся восьмых классов. О том, как это было, нам написали гимназистки, участницы творческого объединения «Юный журналист» Дарья Чубукина и Кристина Панасик, которые сами приняли участие в «Лингвистическом турне».

«Еще в самом начале с помощью жеребьевки ученики разделились на две команды. Но все равно работали дружно: решали лингвистические задания, собирали фишки и кусочки пазла.

Руководители сделали все возможное, чтобы дети провели время с весельем и пользой — так сказать, совместили приятное с полезным. Конечно же, было бы не логично не наградить учеников за их усердие. Каждая команда получила сладкий приз – конфеты. Чтобы никто не обижался, все разделили поровну.

К слову, мероприятия такого типа проводятся часто, и на них всегда присутствует интрига. Каждый раз ребятам предлагают что-то новое и повторов практически не бывает. Мероприятия всегда завораживающие и увлекательные. А самое главное, что атмосфера очень дружелюбная.

И правда, если бы к ученикам не относились по-доброму, им бы не было интересно посещать такие мероприятия. Ведь в любом деле очень важно доверие и теплота. В этом всем дети доверяют своим педагогам: Ольге Михайловне Тарасевич и Ольге Васильевне Игнашевой, директору гимназии Денису Марьяновичу Дубаневичу и завучу Елене Николаевне Чернецовой. Видно, что педагоги с детьми на одной волне, и детям это очень нравится. Стоит отметить, что время пролетает весьма незаметно. Нет таких учеников, которым бы не было интересно провести так свои выходные» — таким получился рассказ гимназисток о мероприятии и первая проба пера юных журналистов.

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