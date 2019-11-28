Законодательством предусмотрена ограничительная мера, направленная на упреждение несовершеннолетнего от неразумного распоряжения своими доходами и, как следствие, на борьбу с вредными привычками несовершеннолетних, предупреждение подростковой преступности. Применение указанной меры возможно лишь по решению суда.

Так, в соответствии с п. 4 ст. 25 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) при наличии достаточных оснований суд по ходатайству родителей, усыновителей или попечителя либо органа опеки и попечительства может ограничить или лишить несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией или иными доходами, за исключением случаев, когда такой несовершеннолетний приобрел дееспособность в полном объеме в соответствии с п. 2 ст. 20 ГК.

Достаточными основаниями для ограничения или лишения несовершеннолетнего права распоряжаться своими доходами являются расходование получаемых несовершеннолетним денежных средств не по назначению, неразумное их расходование на приобретение спиртных напитков, наркотических средств, психотропных веществ, игорные заведения.

Ограничение дееспособности несовершеннолетнего и лишение права самостоятельно получать и распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами может быть установлено только до достижения им совершеннолетнего возраста.

Последствие ограничения или лишения несовершеннолетнего права распоряжаться своими доходами выражается в невозможности самостоятельно расходовать свои личные денежные средства (зарплату, стипендию или иные доходы).

Анжелика ШАЛИК, старший помощник прокурора Смолевичского района, юрист 2 класса.