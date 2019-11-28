Класковский о президентских выборах: два не самых радикальных оппонента рассорят оппозицию

– В общем и целом, на мой взгляд, развитие ситуации — как внутренней (тормозящая экономика, недовольство населения), так и внешней (терки с Москвой на почве «углубленной интеграции», уменьшение российской поддержки) — не вдохновляет Лукашенко сильно откручивать гайки во время президентской кампании. Хотя и излишней брутальности он наверняка не хочет: все же международная реакция не совсем до лампочки.





Так что десяти кандидатов на выборах-2020 наверняка не будет (разгон Площади в 2010 году и ссора с Западом, судя по всему, нанесли официальному лидеру сильную психологическую травму). Но и ограничиться парой дубово-лояльных спарринг-партнеров — уж слишком убогий, примитивный вариант. Завопят же враги, что испугался.





У властей немало явных и скрытых рычагов воздействия на оппозицию, чтобы она вела себя в рамках задуманного в правящих верхах сценария. В конце концов, есть такой проверенный инструмент, как регистрация/нерегистрация.





Поэтому на выходе вполне вероятен избирательный бюллетень из четырех-пяти кандидатур: чтобы два не самых радикальных оппонента режима в очередной раз рассорили оппозицию и разорвали протестный электорат.





Впрочем, если в отношениях с Кремлем будет совсем плохо, а экономика начнет сильно проседать, то вероятен и более лапидарный вариант. В частности, с одним вроде как оппозиционным кандидатом. Но его не станут поддерживать основные силы противников режима, так что это не будет тот желанный «единый».





Оппозиция на сегодня не выглядит готовым к неравной схватке бойцом. Она и сама по себе слаба, и к тому же склонна действовать по принципу «кто в лес, а кто по дрова».





Хотя единственный для нее шанс отыграть кампанию 2020 года достойно — это именно выдвинуть настоящего единого кандидата, создать четкую, выразительную личностную и программную альтернативу.





Но это отдельная тема, причем в нашей конкретной ситуации, боюсь, чисто теоретическая.