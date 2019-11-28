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Как мы ведемся на акции и теряем на этом
Источник материала: Партизан
Сезон распродаж наступил, идут акции на все кроме коммунальных услуг. Мы уже начали носиться по магазинам в погоне за скидками. Но давайте попробуем сделать "отрезвляющую прививку" и здраво посмотреть на ситуацию.
Известная российская сеть магазинов была поймана на фейковых акциях
Рост товарооборота в течение акционной недели. Инфографика: TUT.BY
Почему проводят акции?
Акционное снижение цен предлагается во многих сферах, по множеству поводов и по одной настоящей причине – ради увеличения продаж акционного продукта. Иногда по акции не снижают цену, а включают в стоимость дополнительный товар или услугу. По сути это тоже уменьшает совокупную сумму покупки.
Успешные продавцы на акциях избавляются от неликвида, зарабатывают, компенсируя меньшую наценку большим объемом продаж. Кроме того, акции –важный элемент конкурентной борьбы.
Выгодны ли акции покупателям? На первый взгляд так и есть: единица товара приобретается за меньшую цену. Но поищем контраргументы и примеры невыгодных акций.
Покупка ради акции
С точки зрения арифметики покупать по меньшей цене выгодно, с точки зрения личной экономики – не всегда. Иногда правильней разобраться: «за какую цену выгодно покупать ненужный мне продукт».
Даже если обещают скидку в 70%, не покупая, вы экономите 100%.
Кто-то возразит, что «совсем ненужных продуктов не бывает». Но может лучше вспомнить, что не бывает лишних денег и, покупая что-то не особенно нужное, ты отказываешься от чего-то необходимого.
Фальшивые акции
Известный пример – оставить старую цену, снизу написать другую большую и перечеркнуть ее. Или объявить, что-то вроде «раньше было дорого, сегодня дешевле».
Те, кто дорожит репутацией, этого трюка избегают. Но соблазн продать под шумок распродаж, не теряя в маржинальности, слишком велик. Особенно этим грешат интернет-магазины на Aliexpress.
#1#
Чтоб покупать действительно выгодно, нужно смотреть за ценами товара в разных местах в разное время.
Выгода акции кончается при покупке
Польза акции – это разница между ценой по акции и без нее. После покупки важна не только прошлая цена, но и потребительские качества купленного. Посчитать их труднее, чем деньги, но возможно. Вещь, которой пользовались в 2 раза дольше, очевидно в 2 раза выгодней.
А теперь вспомните, сколько вещей вы дешево купили, но почти не использовали. Сколько дополнительных услуг нам продали по акции, но мы так и не воспользовались этими платными гарантиями, страховками, скидками на следующую покупку и пр.
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