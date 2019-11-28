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В Брестском районе задержали контрабандистов с альпинистским снаряжением

29.11.2019 12:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Брестском районе задержали контрабандистов с альпинистским снаряжением.  

По информации Госпогранкомитета, был пресечен канал незаконного перемещения на территорию Евросоюза крупных партий табачных изделий.  

16 ноября были задержаны семь граждан Беларуси. Они действовали согласно распределенным ролям и использовали тепловизоры, радиостанции, альпинистское снаряжение и сим-карты зарубежных операторов для того, чтобы перебросить на территорию Польши около 50 коробов с табачной продукцией белорусского производства.  

В Брестском районе задержали контрабандистов с альпинистским снаряжением
Фото: Госпогранкомитет  

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, совершенное организованной группой».    

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления всех участников противоправной деятельности.    

В конце октября в «Каменном Логе» задержали две картины известного художника – здесь подробнее.  

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Новости Беларуси. В Брестском районе задержали контрабандистов с альпинистским снаряжением.   По информации Госпогранкомитета, был пресечен канал незаконного...
 
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