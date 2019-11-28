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«Их задача – создать состояние транса». Как музыка в торговых центрах влияет на человека
Источник материала: СТВ
Влияет ли как-то музыка в торговом центре, когда ты приходишь за покупками, узнали в программе
Татьяна Романовская, врач-психотерапевт:
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Влияет ли как-то музыка в торговом центре, когда ты приходишь за покупками, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
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