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«Их задача – создать состояние транса». Как музыка в торговых центрах влияет на человека

29.11.2019 12:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Влияет ли как-то музыка в торговом центре, когда ты приходишь за покупками, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Татьяна Романовская, врач-психотерапевт:
Однозначно. В хороших торговых центрах и освещение, и музыкальное сопровождение, и специальные ароматы, которые там имеют место быть, их задача – создать измененное состояние сознания, состояние транса, в котором хочется пребывать. Вот это кружение по рядам, которое сопровождается приятной и ненавязчивой музыкой, способствует выделению специальных веществ в нашем мозге, которые нам облегчают трату денег. Такой непростой процесс, как расставание с деньгами очень часто болезненно для человека, но это определенное обезболивающее. Приятные условия, в которых приятно расстаться с деньгами.

Люди в материале: Татьяна Романовская
 
 
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Влияет ли как-то музыка в торговом центре, когда ты приходишь за покупками, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
 
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