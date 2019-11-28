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Ипатов: «Председатели избирательных комиссий – достаточно терпеливые люди. Когда уже это выходило за какие-то рамки, тогда принимались меры»
Источник материала: СТВ
О том, как проходила избирательная кампания-2019, рассказали в программе
Те, кого преследовали и травили, лиц не скрывают. Зачем? Что называется, хоть в глаза могут посмотреть, хоть в объективы камер. Это для того, чтобы фейки развенчать: как в Бобруйске, например, «устроили охоту на так называемых независимых кандидатов». А в реальности.
Ирина Епифанова, председатель окружной избирательной комиссии избирательного округа №78:
Белорусы не разделили призывов. А вместо площадей пошли на избирательные участки. Но и здесь, кандидаты в депутаты, переориентированные в наблюдатели, продолжали совать свой нос в чужой бюллетень.
Вадим Ипатов, заместитель председателя Центризбиркома:
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Ипатов: «Председатели избирательных комиссий – достаточно терпеливые люди. Когда уже это выходило за какие-то рамки, тогда принимались меры»
О том, как проходила избирательная кампания-2019, рассказали в программе «Специальный репортаж». Те, кого преследовали и травили, лиц не скрывают. Зачем? Что...
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