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Ипатов: «Председатели избирательных комиссий – достаточно терпеливые люди. Когда уже это выходило за какие-то рамки, тогда принимались меры»

29.11.2019 12:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О том, как проходила избирательная кампания-2019, рассказали в программе «Специальный репортаж».      

Те, кого преследовали и травили, лиц не скрывают. Зачем? Что называется, хоть в глаза могут посмотреть, хоть в объективы камер. Это для того, чтобы фейки развенчать: как в Бобруйске, например, «устроили охоту на так называемых независимых кандидатов». А в реальности.

Ипатов: «Председатели избирательных комиссий – достаточно терпеливые люди. Когда уже это выходило за какие-то рамки, тогда принимались меры»

Ирина Епифанова, председатель окружной избирательной комиссии избирательного округа №78:
Наверное, в Беларуси единственный округ, когда у нас было зарегистрировано 9 кандидатов в депутаты. 2 из них в ходе гонки отказались от дальнейшей борьбы за одно место, а 7 осталось. Но, тем не менее, у нас тоже было очень много работы, потому что в ходе избирательной кампании у нас некоторые кандидаты в депутаты получили предупреждения, а по одному кандидату было отменено решение о регистрации кандитатом в депутаты по Бобруйско-Ленинскому округу №78.  

Белорусы не разделили призывов. А вместо площадей пошли на избирательные участки. Но и здесь, кандидаты в депутаты, переориентированные в наблюдатели, продолжали совать свой нос в чужой бюллетень.

Ипатов: «Председатели избирательных комиссий – достаточно терпеливые люди. Когда уже это выходило за какие-то рамки, тогда принимались меры»

Вадим Ипатов, заместитель председателя Центризбиркома:
Нужна же какая-то сенсация. Как-то её преподать, как-то её показать. И, таким образом, просто наблюдение в рамках законодательства, наверное бы, не позволило бы это сделать. А каким образом нужно было показать? То есть нарушить закон. Я должен сказать, что председатели наших избирательных комиссий – достаточно терпеливые люди. Терпели до последнего. Когда уже это выходило за какие-то рамки, тогда уже принимались меры в соответствии с законодательством.

Вы знаете, что около 70 наблюдателей были лишены аккредитации. Но это как раз те случаи, когда уже нарушалась деятельность избирательной комиссии.

Люди в материале: Вадим Ипатов
 
 
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О том, как проходила избирательная кампания-2019, рассказали в программе «Специальный репортаж».       Те, кого преследовали и травили, лиц не скрывают. Зачем? Что...
 
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