Снова здравствуйте. Кто из звезд оставил наш шоу-бизнес, а потом вернулся

Источник материала: Аргументы и факты

Когда в прошлом году София Ротару отказалась приехать на «Песню года», которую до этого исправно посещала много лет подряд, пресса и поклонники артистки подумали, что София Михайловна навсегда попрощалась с российским шоу-бизнесом. Но нет, в этом году она вернулась. О том как это было, а также о других звездах, которые поразили нас своими неожиданными «камбэками», рассказывают "АиФ".

София Ротару

София Ротару стала одним из главных «возвращений» уходящего года, ведь ранее артистка не только не приехала на «Песню года-2018», но и отказалась от корпоративов в России. Решение певицы было продиктовано введением Петром Порошенко военного положения на Украине из-за инцидента в Керченском проливе. По словам представителей звезды, София Михайловна действовала так осторожно для того, чтобы «не накалять ситуацию и не провоцировать радикально настроенных соотечественников». Однако она не учла, что своим внезапным «камбэком» тоже спровоцировала некоторых коллег в российском шоу-бизнесе.

Одной из тех, кто явно не обрадовался предстоящему приезду Ротару в Россию, стала Ангелина Вовк. «Я поражаюсь всегда вот такой позиции человека, она вызывает удивление. Во-первых, если ты так плохо относишься к России, ну зачем ты сюда едешь за деньгами? На месте Софии я бы не поехала сюда зарабатывать, как бы ни были нужны деньги», — высказала свою позицию «Царьграду» многолетняя ведущая «Песни года». Естественно, нашлись и те, кто заступился на Софию Михайловну. Например, Николай Басков был возмущен «травлей», которую, по его мнению, артистке устроили СМИ. «То что сейчас происходит в информационном поле вокруг Софии Ротару, — это по меньшей мере некрасиво! Она поистине великая певица, человек почти полвека отдал музыке, публике, на её хитах выросло несколько поколений. И что происходит сейчас? Открытая травля, если всё своими именами называть прямо. Кажется, будто загоняют за флажки. Не знаю, кто это всё начал, но читать пышущие ненавистью статьи и комментарии в адрес Софии Михайловны мне неприятно», — высказался Басков в своем Instagram.

Любопытно, что концертный директор певицы Сергей Лавров вообще не понимает, почему вокруг Ротару возник скандал, ведь она всего один раз не приехала на «Песню года». «О каком возвращении речь? Ротару никогда не уходила со сцены. Полгода назад начали продаваться билеты на „Песню года“ и на шоу „Легенды Ретро FM“. Все эти выступления состоятся в декабре», — приводит слова представителя артистки «КП». И все же, по словам Лаврова, София Михайловна «расстроена» происходящими событиями.

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Наталья Ветлицкая

В отличие от Софии Ротару Наталья Ветлицкая перестала выступать в России уже очень давно. Около 15 лет тому назад певица перебралась в Испанию и стала практически настоящей затворницей: никаких интервью, никаких концертов. Связь с родиной блондинка держала лишь с помощью Facebook, где периодически публиковала различные посты. Многие не понимали, зачем она оставила такую успешную карьеру, сама Наталья впервые согласилась раскрыть истинную причину буквально неделю назад в программе «Привет, Андрей». «Опустошённость у меня началась… Я даже могу сказать точно, когда это произошло: был 1997 год, как будто тумблер выключили, я стала как 90-летняя бабушка, которой трудно дышать, трудно идти, каждый шаг мне давался с трудом. Это был жесткий экзистенциальный кризис, когда у тебя все есть, материальное благополучие, любовь, отношения, карьера, а ты несчастлив», — откровенничала Ветлицкая. Однако в другую страну она переехала исключительно из-за дочери Ульяны: для здоровья девочки нужен был более мягкий климат. «Я сделала выбор между своей карьерой и здоровьем моего ребенка. Я только недавно обнаружила, что прошло так много лет. Мне казалось, что я только приехала в Испанию», — объясняла свой поступок артистка.

Теперь, похоже, кризис отступил, потому что Наталья готовится представить новую концертную программу в Москве и Санкт-Петербурге осенью 2020 года. Некоторые СМИ связали возвращение артистки с тем, что у нее возникли «материальные проблемы» и она просто хочет заработать. Сама она тут же опровергла все домыслы на эту тему. «Ещё ничего и не началось, а лишь послышалось, но уже злоба с завистью прорвали шлюзы в некоторых ослабленных черепушках. Как ни странно, бомбануло многих. И даже некоторых из бывших так называемых „коллег“. Понимаю, сочувствую. Ну вы держитесь там», — приводит слова Ветлицкой Cosmo. Возвращению Натальи, действительно, рады далеко не все. Однако тех, кто хочет услышать старые хиты певицы, гораздо больше.

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Максим Леонидов

Когда Максима Леонидова однажды спросили в интервью о том, планировал ли он когда-нибудь возвращаться в Россию, после того как в 1990-е уехал в Израиль, тот честно ответил, что подобные мысли его посещали, хотя со стороны казалось, что это невозможно. «У меня отобрали за мои же деньги паспорт. У меня отобрали жилплощадь», — рассказывал артист в интервью. После оглушительного успеха на родине жизнь в другой стране оказалась не такой легкой и беззаботной. Англоязычный музыкальный материал, который Максим к этому времени подготовил, в Израиле не пригодился, пришлось писать новый на иврите и снова завоевывать любовь публики, ведь для нее он был обычным начинающим артистом, а не суперзвездой.

Через шесть лет Леонидов все-таки вернулся в родной Санкт-Петербург и даже восстановил гражданство. И хотя в Израиле головокружительной карьеры не случилось, зато именно там он смог «повзрослеть». «Когда я ушел из группы „Секрет“, я не был готов к тому, чтобы сольно что-то делать, я это очень хорошо понял. Мне потребовались вот эти шесть лет для того, чтобы найти себя и повзрослеть, понять, что я саккумулировал такое количество энергии, которое позволит мне самому что-то делать, писать песни. Я сформулировал и саккумулировал каким-то образом свой взгляд на мир», - рассказывал Леонидов в интервью «Дождю». Действительно, на родине Максима ждал настоящий успех, его песня про «Девочку-виденье» очень быстро вернула ему любовь и признание зрителей.