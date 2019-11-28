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Босс брестского «Динамо» предпочитает другой белорусский клуб: «Живешь с одной, а любишь другую»

29.11.2019 12:35 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Глава брестского «Динамо» Александр Зайцев признался в любви к «Руху», которому вскоре предстоят переходные матчи за право играть в высшей лиге чемпионата Беларуси.

Босс брестского «Динамо» предпочитает другой белорусский клуб: «Живешь с одной, а любишь другую»

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Главное, на ваш взгляд, что удалось сделать за эти годы?

— Детская академия. Единственное стоящее, что удалось сделать, — все остальное сущая ерунда в моих глазах. И футбольный клуб «Рух». Для меня он важнее, чем «Динамо».

— Два клуба одного города в высшей лиге оправданно?

— Почему нет? Помню, в Могилеве даже три команды было. Две на Брест — нормально.

— Распыление.

— Это в Минске распыление, где переизбыток команд, а две команды на Брест — нормально. Мы можем сегментировать аудиторию. И плюс давайте заглядывать немножко в историю. «Рух» — исторически брестский продукт.

— Сегментировать аудиторию каким образом? Это забота маркетинговых служб или произойдет естественным образом?

— В Бресте люди будут болеть за Брест, как бы команда ни называлась. На фанатском секторе могут быть горячие головы, не нравится то цвет формы, то, что с ними не общаются, но маргинальная часть аудитории — не показатель.

— Одна команда, условно говоря, больше легионеры, другая — брестские?

— Нет, давно прошли те времена. Единственная команда, достигшая успеха, будучи укомплектована своими игроками, — шотландский «Селтик», в конце 60-х выигравший Кубок европейских чемпионов. Идея красивая, но далекая от реальности, как коммунизм. Есть еще «Атлетик» из Бильбао, но это исключение, которое лишь подчеркивает правило. Мир интернационален, и футбол вместе с ним.

— И как все же сегментируется?

— «Рух» более белорусский, «Динамо» — международное, но это не значит абсолюта. И в «Рухе» могут быть хорошие легионеры. Я не хочу заниматься двумя клубами параллельно, поэтому глубоко о таком вопросе не думаю.

— Но придется выбирать.

— Я уже выбрал.

— «Динамо»?

— «Рух». Бывает такое в жизни: живешь с одной, а любишь другую, — сказал Зайцев в интервью Василию Сарычеву.

Отметим, что «Рух» в этом сезоне занял третье место в первой лиге и сыграет переходные матчи за попадание в высшую.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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