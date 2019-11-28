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Если оформлять автогражданку без паспорта, придётся заплатить вдвойне. Вы знали?

29.11.2019 12:35 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На прошлой неделе читательница ONLINER Елена рассказала о неприятности при оформлении обязательной автостраховки. Речь об оформлении документа без паспорта. По новым правилам страхования при таком варианте клиенту присваивается самый высокий коэффициент — 2,0. Позже девушка столкнулась с тем, что максимальный коэффициент переходящий. О выходе из ситуации рассказала другая автовладелица — Жанна. Ей удалось вернуть прежний коэффициент.

Если оформлять автогражданку без паспорта, придётся заплатить вдвойне. Вы знали?

— Мне было сказано, что единственный подходящий документ — паспорт, но раз его нет, то страховку оформить все-таки можно, однако по двойному тарифу, — уверяет автовладелица. — Я решила: раз другого выбора нет, оформлю страховку по тарифу 2,0, но на небольшой срок — на месяц, а позже, когда верну паспорт, продлю с нормальным тарифом. Страховка нужна была срочно, чтобы пройти техосмотр.

Если оформлять автогражданку без паспорта, придётся заплатить вдвойне. Вы знали?

— Когда пришло время продлевать страховку, я выяснила, что тариф 2,0 за мной сохраняется, — говорит Елена. — То есть мне сказали, что он переходящий. Если бы меня об этом предупредили, я бы ни в коем случае не согласилась бы на такой вариант — проще было бы ездить без нее, пока не вернут паспорт. Так на ровном месте мне испортили страховую историю. То есть и в других компаниях, если я захочу оформить «автогражданку» у них, мне вновь поставят 2,0. Я обращалась в страховую компанию, объясняя свою позицию, указывая, что никто не объяснил мне последствий согласия. Мне отвечали: якобы я была предупреждена (хотя со мной была подруга и она ничего подобного не слышала). В итоге мне высказали следующую позицию компании: «Указ об установлении размеров страховых тарифов находится в открытом доступе». Мол, я должна знать этот документ. Считаю, я оформляю не добровольную страховку, а ту, за которую меня обязывают заплатить, и могу рассчитывать на полную информацию об услуге. А вышло, что меня не предупредили.

Действительно, в указе об установлении размеров страховых тарифов упоминается«Если для заключения договора страхования страхователь не представил страховщику документ, удостоверяющий личность, в договоре страхования устанавливается класс аварийности Н3». А класс Н3, согласно тому же документу, применяется, если в течение действия последнего договора наступало два и более страховых случаев. Согласно указу, способ снизить ставку — ближайший год ездить без инцидентов, тогда присвоят класс Н2.

Если оформлять автогражданку без паспорта, придётся заплатить вдвойне. Вы знали?

Позже с редакцией связалась минчанка Жанна, которая оказалась в похожей ситуации. Однако ей удалось вернуть свой прежний коэффициент. «Та же проблема — не было с собой паспорта при оформлении „автогражданки“, — рассказала Жанна. — Предложили действовать по новым правилам: при отсутствии документа — класс аварийности Н3 и тариф 2,0. Я согласилась. А позже уже прочитала историю Елены. Конечно, я посчитала это несправедливым и связалась с центральным офисом страховой компании. Там объяснили, что инструкция по новым правилам, закрепленным в указе, пришла страховым агентам недавно, потому возникают подобные проблемы. Также мне дали понять, что агент при оформлении полиса для Елены просто не стал вникать вникать в подробности и перенес число 2,0 из одного документа в другой, не разбираясь. Хотя перехода повышенного коэффициента можно избежать».

По словам Жанны, ей помог следующий порядок действий: «При оформлении документа у страхового агента нужно объяснить, почему указан коэффициент 2,0 — из-за отсутствия паспорта при предыдущем оформлении. Стоит настоять, чтобы агент связался с головным офисом страховой компании и сверился с базой ДТП, которая у них имеется. Если аварийная история страхователя чиста, база покажет: оснований для повышенного коэффициента нет. Об этом головной офис сообщит агенту, и тот не будет иметь права перенести коэффициент 2,0 в новый полис».

Если оформлять автогражданку без паспорта, придётся заплатить вдвойне. Вы знали?
 Если оформлять автогражданку без паспорта, придётся заплатить вдвойне. Вы знали?

 
 
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  На прошлой неделе читательница ONLINER Елена рассказала о неприятности при оформлении обязательной автостраховки. Речь об оформлении документа без паспорта. По...
 
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