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На ул. Октябрьской революции специалисты ЖКХ высадили ёлочки
29.11.2019 12:35 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Аномально тёплая осень позволила коммунальникам продлить мероприятия по посадке деревьев.
Сегодня в районе ул. Октябрьской революции специалисты ЖКХ занимались посадкой молодых елочек.
Правильно выбранное место и неприхотливость данного вида деревьев позволит значительно увеличить процент приживаемости.
Сделаем наш город самым зелёным в стране!
По информации КУМПП "Брестское городское ЖКХ"
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