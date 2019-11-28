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На ул. Октябрьской революции специалисты ЖКХ высадили ёлочки

29.11.2019 12:35 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Аномально тёплая осень позволила коммунальникам продлить мероприятия по посадке деревьев.

На ул. Октябрьской революции специалисты ЖКХ высадили ёлочки

Сегодня в районе ул. Октябрьской революции специалисты ЖКХ занимались посадкой молодых елочек.

На ул. Октябрьской революции специалисты ЖКХ высадили ёлочки

Правильно выбранное место и неприхотливость данного вида деревьев позволит значительно увеличить процент приживаемости.

На ул. Октябрьской революции специалисты ЖКХ высадили ёлочки

Сделаем наш город самым зелёным в стране!

На ул. Октябрьской революции специалисты ЖКХ высадили ёлочки

На ул. Октябрьской революции специалисты ЖКХ высадили ёлочки

На ул. Октябрьской революции специалисты ЖКХ высадили ёлочки

По информации КУМПП "Брестское городское ЖКХ"

 
 
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  Аномально тёплая осень позволила коммунальникам продлить мероприятия по посадке деревьев. Сегодня в районе ул. Октябрьской революции специалисты ЖКХ ...
 
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