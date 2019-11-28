Сентябрь 39-го: «К утру, комбриг, ты должен быть со своими танками в Бресте. И обяжешь немцев уйти из города»

Источник материала: Виртуальный Брест

Со дня рождения Семёна Кривошеина 28 сентября исполнилось 120 лет.





Он вошёл в историю как один из талантливейших советских танковых командиров. Правда, этот уроженец Воронежа начинал службу в РККА не танкистом.



Лучший эскадрон



Июль 1918 года. Было ещё очень далеко до систематического перехода РККА на механизацию и моторизацию. Семён Моисеевич на регулярной основе будет иметь дело с танками только с мая 1931 года, когда после окончания военной академии его назначат начальником штаба 7-го механизированного полка 7-й кавалерийской дивизии Ленинградского военного округа.







Из Кривошеина получился и отличный кавалерист. Он Кривошеин здорово себя проявил в сражениях против деникинцев, врангелевцев, пилсудчиков, махновцев, рябоконевцев. Возглавляемый им эскадрон был лучшим по всем показателям в кавалерийском полку. Именно во время службы в кавалерии Кривошеин получил первую награду — орден Красного Знамени. В 31 год Кривошеин — начальник штаба полка, в 34 — командир полка, в 37 — командир бригады, в 40 — командир дивизии, командир корпуса в 41 год.



Военный дипломат



В 35 лет Кривошеин впервые попробует себя в военной дипломатии. Он блестяще справится с задачами, которые пришлось решать в ходе служебных командировок в Чехословакии и Франции. А во Франции Семён Моисеевич отказался от услуг переводчиков, так как отлично знал язык. После этих командировок на груди у него появится орден Красной Звезды.



Кавалер двух орденов спустя год вновь оказывается за пределами СССР. На сей раз путь лежал в Испанию, охваченную гражданской войной. Полгода воевал здесь на стороне республиканцев. Возглавляемый им танковый отряд особо отличился при обороне испанской столицы. Компетентные органы пришли к выводу, что подвиги командира танкового отряда на чужой земле тянут на самый престижный советский орден – Ленина.



На Восток и на Запад



Очередная зарубежная командировка состоится в 1938 году – в район советско-японского вооружённого противостояния, к озеру Хасан. Дела у РККА на этом театре военных действий складывались неудовлетворительно. Создали спецкомиссию, призванную ответить на вопрос, почему это стало возможным. Прибыв на место, представитель комиссии Кривошеин сразу же пошёл по линии скрупулёзного анализа и докопался до истины.



Особое место в военной карьере Кривошеина занимает командование 29-й отдельной легкотанковой бригадой в то время, когда она входила в состав войск Белорусского военного округа. Она оказалась в центре событий, связанных с Польским походом РККА. Этот поход начался 17 сентября 1939 года и продолжился до 29 сентября. Как и почему кривошеинцы появились в Бресте-над-Бугом рано утром 22 сентября 1939 года?



Сентябрьским вечером 1939 года позвонил командующий армией Чуйков. Кривошеин взял трубку:



— Слушаю, товарищ комкор!



— Вот что, комбриг. Немцы самовольно пересекли согласованную с нами границу. Танковый корпус Гудериана преодолел Буг, взял Брест и добивает в крепости поляков. К утру, комбриг, ты должен быть со своими танками в Бресте. И обяжешь немцев уйти из города. Действуй по обстановке. Задачу понял?



— Так точно, товарищ генерал.



— Выполняй…



Взяв запас горючего, танки на предельной скорости, оттесняя включенными фарами вязкую темноту ночи, мчались к Бресту. Впереди перед колонной в трофейной автомашине комбриг сверял дорогу с картой. На ровных участках шоссе Кривошеин останавливал на обочине машину, проверяя арьергард.



К утру, пройдя ночным форсированным маршем сто двадцать километров, танковая бригада Кривошеина, немало удивив немцев, вышла на окраины Бреста. В расположение вермахта прибыла легковая автомашина с моложавым подтянутым офицером. Его проводили к генералу Гудериану. Кривошеин представился:



— Комбриг РККА Кривошеин.



— Генерал вермахта Гудериан, — немец щелкнул каблуками. Комбриг был немногословен:



— Генерал, мне приказано принять от вас Брест. Гудериан выдержал паузу:



— Мне необходимо связаться со своим командованием.



В радиограмме, отправленной командованию, Гудериан доложил «о прибытии в город колонны советских танков Т-26, ведомой комбригом Кривошеиным. Советскому комбригу поручено установить контроль над Брестом». Ответная радиограмма поступила незамедлительно: «Германским МИДом установлена демаркационная линия по Бугу. Брест следует оставить русским и вернуться на западный берег».



Кривошеин продемонстрировал качества талантливого военачальника и военного дипломата.



Гудериан оценит



У Гудериана будет ещё одна возможность оценить Кривошенина как танкового командира. Это будет драматический июль 1941 года, и оба танковых командира пересекутся как противники.



Этому предшествовало 22 месяца. Что они вместили? Карьерный рост обоих военачальников. Гудериан дорос до командующего танковой группой, Кривошеин — до командира корпуса. Гудериан уверенно выиграл все танковые сражения на западно-европейских театрах военных действий. Танкисты Кривошеина в ходе советско-финляндской войны 1939–1940 годов заняли стратегически важный Выборг.



После нападения Германии на СССР танкисты Гудериана были нацелены на блицкриг. Корпус под командованием Кривошеина внёс достойный вклад в его срыв. Об этом свидетельствовали бои на рогачёвском, жлобинском и гомельском направлениях. Танковая группа Гудериана пересеклась с корпусом Кривошеина на могилёвском направлении. Германский генерал был уверен, что возьмёт Кривошеина в клещи под Пропойском. Кривошеину предстояло пройти по лезвию. В пользу Гудериана были и выбор позиции, и соотношение сил, и возможности подкрепления. Но вот моральный дух был сильнее у кривошеинцев. Плюс способность командира ловко ускользнуть от попадания в клещи. Всё это предрешило крах плана Гудериана насчёт Крившеина.



Пропойская оплеуха будет для Гудериана не последней на Восточном фронте. Хвалёный германский танковый стратег с треском провалится в Московской битве, переживёт позорный отзыв фюрером с фронта. После этого Гитлер уже никогда больше не отправит Гудериана на фронт.



А вот Кривошеин после могилёвской битвы только побеждал. Никто не смог ускользнуть, когда его танкисты стремились взять в клещи. Самый яркий пример — фиаско другого танкового стратега нацистов Гота во время Курской битвы.



Генерал-лейтенант танковых войск Кривошеин получил свой первый полководческий орден — Суворова 2-й степени. Не менее удачно сложилось участие в Белгородско-Харьковской операции. Второй полководческий орден — Кутузова 2-й степени — он получил за умелое руководство корпусом в ходе Житомирско-Бердичевской наступательной операции. Путь, пройденный корпусом, сопоставим с расстоянием между Брестом и Гродно.



В классику военного искусства вошли действия кривошеинцев при освобождении городов Казатин и Бердичев. Они были на высоте и в ходе Белорусской наступательной операции. Здесь и преодоление реки Щара, и изгнание врага из Слонима, ряда деревень Брестского района, а также самого Бреста. За Висло-Одерскую операцию Кривошеин получил свой второй орден Ленина, второй орден Красного Знамени, орден Кутузова 1-й степени.



Герой Советского Союза



Последней для генерала операцией в Великой Отечественной стала Берлинская. 16 апреля 1945 года 1-й мехкорпус Кривошеина прорвал несколько рубежей обороны немцев на подступах к Берлину и 20 апреля захватил хорошо укреплённый город Бернау. 21 апреля мехкорпус ворвался в предместья Берлина, захватил его северо-восточные пригороды, форсировал канал и реку Шпрее. 23 апреля подразделения 1-й мехкорпуса соединились с танками 1-го Украинского фронта, замкнув кольцо окружения вокруг столицы Германии. Затем, до 2 мая 1-й мехкорпус Кривошеина вёл тяжёлые уличные сражения, очистив район Шарлотенбург и завершив штурм в центральной части Берлина.



По итогам операции кривошеинцами было убито девять тысяч солдат и офицеров противника, подбиты и уничтожены 58 танков, 61 штурмовое орудие, 282 полевых и зенитных орудия, 80 миномётов, 810 пулемётов, 252 автомашины и 34 самолёта. Объектами захвата, по официальным сводкам, стали 2494 пленных, 11 танков, 234 разных орудия, 42 миномёта, 273 пулемёта, 24 склада, 15 эшелонов, 180 грузовых и специальных автомобилей.



29 мая 1945 года Кривошени станет Героем Советского Союза. В этот день в его наградной коллекции появятся «Золотая Звезда» и третий орден Ленина.



После Великой Отечественной Кривошени ещё восемь лет будет находиться в вооружённых силах. Он уйдёт из жизни 16 сентября 1978 года. В послевоенное время получит очередной советский орден Красного Знамени, целую россыпь медалей, польские орден «Крест Грюнвальда» и две медали.