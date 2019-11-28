На презентацию книги краеведа И. Чайчица попасть можно по пригласительным

Источник материала: Виртуальный Брест

6 декабря 2019 г. в 17.00 в Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина (б-р Шевченко, 3) состоится презентация книги «История гарнизонного храма Святителя Николая Чудотворца в Брестской крепости». Автор - брестский краевед Иван Чайчиц.





Храм в Брестской крепости воскрешён из руин, и в его облике много новизны и свежести, справедливого возвращения к изначальной красоте замысла зодчих – но при этом сохранены следы времени, отметины и шрамы, свидетельствующие о бурных событиях XX века. Это сочетание так или иначе затрагивает чувства всех приходящих в храм, будь то верующие или туристы.

Не являясь фортификационным сооружением, Гарнизонный собор, однако, разделил сложную, а порой и трагическую судьбу Брестской крепости, он её неотъемлемая часть.

Более того – получив то же посвящение Святителю Николаю Чудотворцу, что и древний храм старого города, снесённого при строительстве крепости, он духовно связан и с тем храмом, и с тем городом, сохраняет память и о них.

В Гарнизонный храм Святителя Николая Чудотворца, возвышающийся на Центральном острове Брестской крепости, сегодня стремятся не только верующие, но и все те, кто испытывает интерес к истории, свидетелем которой этот храм является.