﻿ В Ляховичах пропал 18-летний парень. Он может оказаться в любой точке Беларуси. 21.by
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В Ляховичах пропал 18-летний парень. Он может оказаться в любой точке Беларуси

29.11.2019 12:35 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Больше недели назад Алексей Огородников вышел из общежития и не вернулся. Камеры с авто- и ж/д вокзала его не зафиксировали. Брат Алексея Павел думает, что парень уехал из города автостопом. Родственник просит о помощи.

В Ляховичах пропал 18-летний парень. Он может оказаться в любой точке Беларуси

Сейчас Ляховичским РОВД и ПСО «Ангел» ведутся поиски.

— Я лично сам участвую в поиске. Есть снимки брата, когда он выходил из общежития. Надеюсь найти свидетелей — тех, кто его видел или подвозил, — сказал Павел.

В Ляховичах пропал 18-летний парень. Он может оказаться в любой точке Беларуси

Когда Алексей Огородников выходил из общежития, он был одет в черную куртку, темно-синие джинсы, черные кроссовки с белыми полосками Adidas. На его плечах был черно-коричневый рюкзак.

В Ляховичах пропал 18-летний парень. Он может оказаться в любой точке Беларуси

 
 
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  Больше недели назад Алексей Огородников вышел из общежития и не вернулся. Камеры с авто- и ж/д вокзала его не зафиксировали. Брат Алексея Павел думает, что парень...
 
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