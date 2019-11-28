|
В Ляховичах пропал 18-летний парень. Он может оказаться в любой точке Беларуси
29.11.2019 12:35 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Больше недели назад Алексей Огородников вышел из общежития и не вернулся. Камеры с авто- и ж/д вокзала его не зафиксировали. Брат Алексея Павел думает, что парень уехал из города автостопом. Родственник просит о помощи.
Сейчас Ляховичским РОВД и ПСО «Ангел» ведутся поиски.
— Я лично сам участвую в поиске. Есть снимки брата, когда он выходил из общежития. Надеюсь найти свидетелей — тех, кто его видел или подвозил, — сказал Павел.
Когда Алексей Огородников выходил из общежития, он был одет в черную куртку, темно-синие джинсы, черные кроссовки с белыми полосками Adidas. На его плечах был черно-коричневый рюкзак.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Больше недели назад Алексей Огородников вышел из общежития и не вернулся. Камеры с авто- и ж/д вокзала его не зафиксировали. Брат Алексея Павел думает, что парень...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)