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ГАИ рекомендует водителям учитывать повышенную скользкость дороги

29.11.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

ГАИ рекомендует водителям учитывать повышенную скользкость дорогиГосавтоинспекция рекомендует водителям учитывать повышенную скользкость проезжей части во избежание неприятностей на дороге.
 
— Выбирайте безопасную скорость и сдержанный стиль управления, соблюдайте дистанцию и интервал. При подъезде к пешеходным переходам, лежачим полицейским, остановкам общественного транспорта из-за частого торможения возможен гололёд. Поэтому в этих местах до минимума снижайте скорость, — отмечают в ГАИ.
 
Особо осторожными следует быть и пешеходам. Будьте внимательны при переходе дороги. Убедитесь в безопасности прежде, чем ступить на проезжую часть. Не стойте на краю тротуаров.

mogilevnews.by

 
 
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Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать повышенную скользкость проезжей части во избежание неприятностей на дороге.   — Выбирайте безопасную скорость...
 
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