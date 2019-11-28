ГАИ рекомендует водителям учитывать повышенную скользкость дороги

Источник материала: Маяк Преднепровья

Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать повышенную скользкость проезжей части во избежание неприятностей на дороге.



— Выбирайте безопасную скорость и сдержанный стиль управления, соблюдайте дистанцию и интервал. При подъезде к пешеходным переходам, лежачим полицейским, остановкам общественного транспорта из-за частого торможения возможен гололёд. Поэтому в этих местах до минимума снижайте скорость, — отмечают в ГАИ .



Особо осторожными следует быть и пешеходам. Будьте внимательны при переходе дороги. Убедитесь в безопасности прежде, чем ступить на проезжую часть. Не стойте на краю тротуаров.