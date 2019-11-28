Начальник Минского областного управления Сергей Васильевич Лапанович выступил на одном из предприятий Дзержинского района

Источник материала: Новости Дзержинска

Начальник Минского областного управления Сергей Васильевич Лапанович выступил перед работниками Фанипольской базы ОАО «Белхим».

Один неверно брошенный окурок может стать причиной масштабного пожара. Об этом как никто другой знают работники министерства по чрезвычайным ситуациям. Но любую беду можно предупредить, именно поэтому профилактической работе с гражданами спасатели уделяют особое внимание.

В рамках проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение пожаров и гибели людей от них спасатели отправляются трудовые коллективы, выступают на сельских сходах, чтобы напомнить людям простые, казалось бы, но такие важные истины.

Начальник Минского областного управления Сергей Васильевич Лапанович выступил перед работниками Фанипольской базы ОАО «Белхим».

Чем может грозить неосторожное обращение с огнем, что делать при задымлении, как избежать распространения пожара, как уберечь свою жизнь и жизни близких от огненной стихии – об этом и многом другом напомнил Сергей Васильевич присутствующим.

– Пожалуй, каждый из нас хотя бы раз в жизни оказывался в ситуации, попав в которую начинаешь понимать: а ведь этого могло бы и не случиться, если бы…Если бы своевременно слушал, учил и выполнял – продолжать можно бесконечно. А знаете ли Вы, сколько подобных «если бы» слышат каждый день спасатели? Каждый пострадавший на пожаре думает именно так, а каждый кого не затронула такая беда – думает, что с ним это не произойдет, – утверждал Сергей Васильевич.

– Цифры статистики указывают на то, что зачастую люди пренебрегают правилами пожарной безопасности, и это оказывается губительно для своего здоровья и жизни.

Особое Внимание Сергей Васильевич уделил проблеме гибели детей на пожарах из-за шалости с огнём, ведь напоминание о существовании такого рода проблемы призваны привлечь внимание взрослых к сохранности жизни и здоровья детей. Акцентировал внимание на целесообразности оборудования жилья автономными пожарными, которые в случае задымления незамедлительно оповестят всех в доме о чрезвычайной ситуации, а также для того, чтобы быть готовым к любой внештатной ситуации порекомендовал установить на свои смартфоны мобильное приложение «МЧС Беларуси: Помощь рядом».

В завершении встречи был продемонстрирован видеофильм «Пожарная безопасность в административных зданиях», который позволил еще раз наглядно напомнить о соблюдении всех необходимых правил безопасности на рабочем месте.



