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II этап республиканской Олимпиалы по предмету «Физическая культура и здоровье»

29.11.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

22-23 ноября в Дзержинском районе был проведён II этап республиканской Олимпиалы по предмету «Физическая культура и здоровье».

22-23 ноября в Дзержинском районе был проведён II этап республиканской Олимпиалы по предмету «Физическая культура и здоровье».

В общекомандном зачёте, в рамках Спартакиады школьников Дзержинского района в 2019/2020 учебном году, победителем стала команда Государственного учреждения образования «Гимназия №1 г.Дзержинска», второе место заняла команда Государственного учреждения образования «Гимназия г.Фаниполя», третье место - команда Государственного учреждения образования «Средняя школа №2 г.Дзержинска».





 
 
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22-23 ноября в Дзержинском районе был проведён II этап республиканской Олимпиалы по предмету «Физическая культура и здоровье».
 
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