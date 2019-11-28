Источник материала: Новости Дзержинска

22-23 ноября в Дзержинском районе был проведён II этап республиканской Олимпиалы по предмету «Физическая культура и здоровье».

22-23 ноября в Дзержинском районе был проведён II этап республиканской Олимпиалы по предмету «Физическая культура и здоровье».

В общекомандном зачёте, в рамках Спартакиады школьников Дзержинского района в 2019/2020 учебном году, победителем стала команда Государственного учреждения образования «Гимназия №1 г.Дзержинска», второе место заняла команда Государственного учреждения образования «Гимназия г.Фаниполя», третье место - команда Государственного учреждения образования «Средняя школа №2 г.Дзержинска».















