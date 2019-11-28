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Лявон Вольский перезаписал песню «Тры чарапахі» и «нарисовал» ее
Источник материала: Tut.by
Известная песня «Тры чарапахі» получила новую аранжировку и специальное лирик-видео, для которого Лявон Вольский лично написал все тексты и нарисовал иллюстрации.
Автор аранжировки — норвежский саундпродюсер Снорре Бергеруд, известный по последним сольным альбомам Вольского. Лявон комментирует:
— Мы давно играем на концертах этот вариант песни и надо было зафиксировать его. Для лирик-видео сначала хотели написать текст, а потом появилась идея добавить туда и рисунки. Делалось все быстро, но весело, и это настроение подходит песне.
Что из этого получилось, можно послушать и увидеть в видео:
Такое же название — «Тры чарапахі» — получил свежий мини-альбом Лявона Вольского, в который вместе с заглавной песней попали еще два перезаписанных хита N.R.M. его авторства: «Лёгкія-лёгкія» и «Паветраны шар». Релиз доступен на всех главных цифровых площадках.
Все эти песни и многие другие хиты за 35 лет музыкальной карьеры Лявона Вольского прозвучат на ближайшем
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Известная песня «Тры чарапахі» получила новую аранжировку и специальное лирик-видео, для которого Лявон Вольский лично написал все тексты и нарисовал...
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