Лявон Вольский перезаписал песню «Тры чарапахі» и «нарисовал» ее

Источник материала: Tut.by

Известная песня «Тры чарапахі» получила новую аранжировку и специальное лирик-видео, для которого Лявон Вольский лично написал все тексты и нарисовал иллюстрации.



Фото: Андрей Давыдчик

Автор аранжировки — норвежский саундпродюсер Снорре Бергеруд, известный по последним сольным альбомам Вольского. Лявон комментирует:

— Мы давно играем на концертах этот вариант песни и надо было зафиксировать его. Для лирик-видео сначала хотели написать текст, а потом появилась идея добавить туда и рисунки. Делалось все быстро, но весело, и это настроение подходит песне.

Что из этого получилось, можно послушать и увидеть в видео:

Такое же название — «Тры чарапахі» — получил свежий мини-альбом Лявона Вольского, в который вместе с заглавной песней попали еще два перезаписанных хита N.R.M. его авторства: «Лёгкія-лёгкія» и «Паветраны шар». Релиз доступен на всех главных цифровых площадках.

Слушайте Try čarapachi &mdash; Lavon Volski на Яндекс. Музыке

Все эти песни и многие другие хиты за 35 лет музыкальной карьеры Лявона Вольского прозвучат на ближайшем концерте уже в эту субботу, 30 ноября, в Гродно в клубе «Галактика» в 19.00.

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