ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лявон Вольский перезаписал песню «Тры чарапахі» и «нарисовал» ее

29.11.2019 12:39 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Известная песня «Тры чарапахі» получила новую аранжировку и специальное лирик-видео, для которого Лявон Вольский лично написал все тексты и нарисовал иллюстрации.


Фото: Андрей Давыдчик

Автор аранжировки — норвежский саундпродюсер Снорре Бергеруд, известный по последним сольным альбомам Вольского. Лявон комментирует:

— Мы давно играем на концертах этот вариант песни и надо было зафиксировать его. Для лирик-видео сначала хотели написать текст, а потом появилась идея добавить туда и рисунки. Делалось все быстро, но весело, и это настроение подходит песне.

Что из этого получилось, можно послушать и увидеть в видео:

Такое же название — «Тры чарапахі» — получил свежий мини-альбом Лявона Вольского, в который вместе с заглавной песней попали еще два перезаписанных хита N.R.M. его авторства: «Лёгкія-лёгкія» и «Паветраны шар». Релиз доступен на всех главных цифровых площадках.

Все эти песни и многие другие хиты за 35 лет музыкальной карьеры Лявона Вольского прозвучат на ближайшем концерте уже в эту субботу, 30 ноября, в Гродно в клубе «Галактика» в 19.00.

Купить билет

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известная песня «Тры чарапахі» получила новую аранжировку и специальное лирик-видео, для которого Лявон Вольский лично написал все тексты и нарисовал...
 
Новости дня
Новости разные
 
II этап республиканской Олимпиалы по предмету «Физическая культура и здоровье»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика