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Все просто - два этажа и плоская крыша. Сколько стоит построить дом со стильной архитектурой

29.11.2019 12:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Стильный дом с минималистской архитектурой строится под Минском. Внешний вид был продиктован заказчицей, которая провела детство в Латвии, где такой архитектурный стиль не является чем-то необычным. Главные ее пожелания нашли отражение в проекте — строгие ровные формы, белоснежный фасад и большое остекление во внутреннее пространство двора.


Проектированием занималось белорусское архитектурное бюро «Территория». Дом двухэтажный, с максимально лаконичным дизайном экстерьера и плоской кровлей. Площадь дома — 250 м².


Планировка первого этажа — это большое светлое пространство объеденной гостиной, столовой и кухни. Большие окна из этого помещения выходят на внутренний двор. Терраса является логичным продолжением зоны гостиной. На первом этаже находятся гараж и технические помещения.


Фото предоставлено бюро «Территория»

На втором этаже — приватная зона. Здесь разместилась спальня хозяев со встроенной ванной комнатой, небольшим гардеробом и выходом на небольшой балкон.

Остальное пространство делят еще одна жилая комната со встроенным гардеробом и кабинет. Из этих помещений можно выйти на большую террасу.








При разработке проекта архитекторы столкнулись с проблемой посадки дома на участке. Дело в том, что стройплощадка оказалась ниже соседних почти на 1,5 метра. Поэтому при разработке проекта пришлось учитывать будущую подсыпку участка на эту разницу в высоте.

Одна из задач, поставленных перед архитекторами и инженерами, — построить дом в максимально сжатые сроки. Планировалось возвести коробку дома буквально за 2−3 месяца.


Для ускорения процесса строительства использовались сборные конструкции. Фундаменты — сборные, из блоков ФБС. Полы и перекрытия — сборные плиты. В качестве материалов стен выбрали керамзитобетонные блоки сечением 400 мм. В отличие от газосиликатных блоков, этот материал менее гигроскопичен и не боится влаги — при строительстве в период температур от -3 до +5 это важный момент.

Утепление фасадов минимальное — каменная вата 50 мм. Для плоской кровли использовали экструдированный пенополистирол.

Стоит отметить, что плоские кровли в белорусских проектах частных домов — редкость. Однако это не является чем-то исключительно сложным и невозможным. В нашем случае покрытие кровли выполнено из однокомпонентного жидкого материала на основе эластичных водоотталкивающих полиуретановых смол. После нанесения он полимеризуется под действием влажности воздуха и превращается в толстый слой сплошного резинового покрытия, который не боится ни растягивания, ни температурных перепадов, ни, естественно, влаги.

Сколько стоит коробка дома?

Дом еще в процессе строительства — предстоят отделочные работы и благоустройство. Но основные работы уже сделаны. Согласно фактической смете, на этот момент уже потрачено 119 тысяч 400 рублей. Фундаменты обошлись в 22,4 тысячи, стены и перекрытия — 74 тысячи, террасы и кровля — 23 тысячи. При площади дома 250 м² стоимость одного м2 — 477,6 рубля.


К финальной цифре еще добавится стоимость окон, внешней и внутренней отделки. Метр квадратный дома под ключ будет ориентировочно стоить 1100 рублей. С благоустройством территории — 1400 рублей за м2.

 
 
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Стильный дом строится под Минском. Во сколько он уже обошелся владельцам?
 
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