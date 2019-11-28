Начальницу из Минздрава посадили на 6 лет за взятки. Она регистрировала лекарства в Беларуси

Источник материала: KYKY

Чиновницу Минздрава Людмилу Реутскую приговорили к шести годам колонии, пишет TUT.by. Она была отвественной за регистрацию лекарств в Беларуси. Суд посчитал Реутскую виновной во взяточничестве и мошенничестве: женщина даже сама просила понести наказание за подарки, которые принимала, но отрицала, что брала деньги.

Людмила Реутская работала начальником управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения ведомства. Она находилась под стражей с прошлого сентября, и время, проведенное в заключении, вычтут из общего приговора.

Чиновницу обвиняли в том, что она решала вопросы подарками: как рассказали сами взяткодатели, ей приносили цветы, сыр, вино, конфеты, ежедневники. Сама Реутская, с ее слов, считала, что так ее поздравляют с праздниками. Среди вещей, полученных поборами, назвали также вентилятор, офисное кресло и iPhone. Их осужденную обязали вернуть – а также возместить 584 рублей «за процессуальные издержки». Как утверждают следователи, сотрудница Минздрава за регистрацию лекарств и выдачу лицензий получила подарков и денег на сумму не менее 52 тысяч рублей. Но, видимо, суду не удалось доказать, что Реутская действительно брала деньги – поэтому ее признали в виновной в получении лишь 7906 рублей (сумма подарков).

Кроме того, суд вынес претензию Минздраву. Ведомство уличили в «отсутствии должного контроля со стороны заместителя министра». В течение месяца министр здравоохранения должен сообщить суду о том, что Минздрав сделал, чтобы устранить нарушения.