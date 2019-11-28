|
На Android обнаружили вирус - незаметно ворует деньги с карт
Источник материала: Партизан
Пользователи стали жертвами нового опасного трояна, который незаметно крал средства через банковские мобильные приложения.
Об этом говорится в отчете компании Group-IB (есть в распоряжении «
Вирус проникает в банковские программы на зараженном устройстве, захватывает мобильное приложение и автоматически переводит средства жертвы на счет, указанный злоумышленником. Такой механизм эксперты называют «автозаливом».
Известно, что пока такая атака не носит массовый характер. Впервые подобные случаи были зафиксированы весной 2019 года. Однако эксперты отмечают, что структура вредной программы указывает на то, что она предназначена для массового распространения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пользователи стали жертвами нового опасного трояна, который незаметно крал средства через банковские мобильные приложения.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)