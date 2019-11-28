На Android обнаружили вирус - незаметно ворует деньги с карт









Ленты.ру »), представленном на конференции по кибербезопасности CyberCrimeCon в Сингапуре. Об этом говорится в отчете компании Group-IB (есть в распоряжении «»), представленном на конференции по кибербезопасности CyberCrimeCon в Сингапуре.





Вирус проникает в банковские программы на зараженном устройстве, захватывает мобильное приложение и автоматически переводит средства жертвы на счет, указанный злоумышленником. Такой механизм эксперты называют «автозаливом».





Известно, что пока такая атака не носит массовый характер. Впервые подобные случаи были зафиксированы весной 2019 года. Однако эксперты отмечают, что структура вредной программы указывает на то, что она предназначена для массового распространения.







