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Oops! Белоруска лечилась мухоморами. Повезло, что выжила

29.11.2019 12:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

О том, что настойка из красных мухоморов обладает лечебными свойствами, 63-летняя женщина из Гродненской области узнала из интернета, там же нашла и рецепт.

Приготовила «лекарство», выпила и почти сразу почувствовала себя плохо. Женщина не стала медлить и вызвала «скорую». Ее отвезли в больницу, сделали промывание желудка, провели дезинтоксикацию и поставили капельницу. Сейчас пострадавшая уже дома, ее выписали.

Несколько лет назад мужчина из Речицкого района впал в кому после того, как поел мухоморов. К счастью, и его удалось спасти.

- Мухоморы ни в коем случае нельзя употреблять внутрь - ни настойки, ни бульоны, ни отвары! - говорит заведующая отделением гигиены питания Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Мария Руфкина. - Женщине повезло, что она вовремя вызвала «скорую», последствия могли быть гораздо более тяжелыми.

В интернете действительно полно информации о том, что мухоморы якобы лечат от многих недугов. А на сайте объявлений сушеные мухоморы можно свободно купить по 15 - 20 рублей за 10 - 50 граммов. Мы позвонили по одному из объявлений.

- Мухомор помогает от ушибов, растяжений, артритов и артрозов. Для суставов очень хорошо, - нахваливает продавец. - У меня домашняя аптечка только из этого гриба и состоит - у него более 20 активных веществ. 10 г сушеных мухоморов - это около 1,3 кг свежих. Для настойки нужно примерно 30 граммов - обойдется это в 45 рублей.

У ученых другое мнение по поводу полезности этого гриба. Заведующая лабораторией микологии Института экспериментальной ботаники имени Купревича НАН Беларуси Татьяна Шабашова говорит, что красный мухомор лучше обходить стороной:

- Есть только один гриб из этого семейства, который можно употреблять в пищу, он называется цезарский, но растет только на Дальнем Востоке. У нас тоже есть съедобный гриб семейства мухоморовых - поплавок. Но красный мухомор ядовит. Это не смертельно ядовитый гриб, как например, бледная поганка, но может вызвать серьезное отравление. А если у человека, который его употребил, есть проблемы со здоровьем, то не исключен и летальный исход.

К информации о лечебных свойствах мухомора специалист относится скептически - эффективность мухоморов для лечения каких-то болезней пока не доказана.

- Если кому-то помогла настойка из мухоморов, это не значит, что она поможет и вам. В Беларуси нет лекарств, основанных на мухоморах, которые бы получили официальное разрешение Минздрава. Большинство веществ, которые содержатся в таких грибах, сильно действуют на печень. Употреблять внутрь ядовитые грибы в виде настоек очень опасно. Тем более не стоит покупать грибы по объявлениям в интернете - никто не будет нести ответственность за ваше здоровье.

КСТАТИ

Фитотерапевт: «Мухомор губительно действует на почки и клетки головного мозга»


- В фитотерапии есть три вида растений: слабодействующие, среднедействующие и токсические. Мухомор относится к токсическим. Последние две группы должны быть под запретом у дилетантов, - рассказал фитотерапевт, профессор народной медицины Николай Огренич. - Я видел человека, который на моих глазах ел мухомор, и с ним ничего случилось. 

А есть люди, которые попадают в реанимацию. Может развиться печеночная недостаточность, мухомор губительно действует на почки и клетки головного мозга, описаны случаи и летального исхода. При этом мухомор обладает хорошим лечебным потенциалом, но даже настойки для наружного применения я бы не рекомендовал делать самостоятельно. Стоит он в баночке у вас дома - а если ребенок увидит и выпьет?
 
 
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О том, что настойка из красных мухоморов обладает лечебными свойствами, 63-летняя женщина из Гродненской области узнала из интернета, там же нашла и рецепт.
 
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