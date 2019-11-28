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«Сеанс 30 рублей». Что за собаки в Беларуси ходят на фитнес, в бассейн и на массаж

29.11.2019 13:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За год в Минске открылись три места, где занимаются дог-фитнесом. Да, это то, о чем вы подумали: упражнения для собак на развитие баланса, силы, выносливости и гибкости. Где четырехлапым можно поплавать в бассейне, сколько стоит потренироваться на беговой дорожке и почему в похудении собаки самое сложное — это работа с ее хозяином, объясняет GO.TUT.BY.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Тренировка для спортивных собак

До дог-фитнеса Анастасия Перова вдобавок к основной работе специалиста по ВЭД была инструктором в тренажерном зале. Упражняться с собаками оказалось приятнее: они, в отличие от людей, не вываливают на тренера свои проблемы, не утомляют и не раздражают.

Теперь в тренажерке она помогает заниматься лишь Дарье Зверович, ее партнеру по клубу Dogfitness и тренеру по аджилити. Это соревнования, где собака и человек преодолевают полосу препятствий на скорость. Обе девушки со своими питомцами в них успешно участвуют — так и познакомились.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY. Анастасия Перова

— Я Дашу гоняю, а она меня, — улыбается Анастасия.

Кроме дог-фитнеса их клуб специализируется на реабилитации, дрессировке и хэндлинге — подготовке собак к выставкам. В соседней с залом комнате стрижка и уход за шерстью. В штате клуба есть даже диетолог. Цена тренировки — 20 рублей.

Сейчас на занятие привели Гордея. Пес породы кадебо родился с дисплазией тазобедренных суставов. Дог-фитнес помогает ему подкачать задние лапы, улучшить координацию движений и поддерживать хорошую физическую форму. Гордей выполняет приседания. Мог бы еще отжиматься или «качать пресс».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY. Гордей выполняет приседания, задние лапы на мате — чтобы уменьшить нагрузку на суставы. 

Если б не поощрения лакомством, собачьи тренировки очень напоминали бы человеческие: состоят из разминки, основной части и заминки. До занятий могут попросить справку от ветеринара о состоянии здоровья. На полу клуба маты, в углу — степы и фитболы. Одна стена — сплошь в зеркалах. Только смотреться в них будет тренер: чтобы контролировать технику выполнения упражнений питомцем.

Дальше начинаются невиданные чудеса: утяжелители для собачьих лапок, маленький кавалетти, нюхательный коврик и другие игрушки для развития собачьего интеллекта. Русский той Ума демонстрирует работу специальной беговой дорожки — тренажер адаптирован под длину собачьего шага.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY. Специальная беговая дорожка для собак

Зачем все это? Дог-фитнес важен для подготовки спортивных собак, реабилитации после травм и болезней, при работе с пожилыми собаками и общей физподготовке для выставок. И, конечно, для похудения: за пять месяцев работы клуба с таким запросом привели трех собак.

Чтобы похудеть, питомцу надо либо меньше есть, либо больше двигаться, а лучше и то, и другое. Но самое сложное тут — работа с хозяином. Результат собаки полностью зависит от владельца.

— Как правило, собаки приходят к нам похудеть после замечания ветеринара. В иных случаях люди не видят (или не хотят) видеть проблему. Они не в состоянии отказать проникновенному взгляду своего любимца и продолжают подкармливать его чем попало, — расстраивается Анастасия.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Но если человек осознал проблему и готов ее решать, работаем вместе. С собаками, которые худеют, начинаем с обследования здоровья, потому что, как правило, тут уже букет последствий. Потом расписываем диету, время и количество приемов пищи и выгула. В зависимости от степени ожирения подключаем физическую нагрузку. Далеко не всегда это происходит сразу, потому что нагрузка на суставы очень большая. Если владелец соблюдает все рекомендации и не лукавит, подкармливая собаку под столом, результаты не заставляют себя ждать.

…В 2020 году Анастасия и Дарья поедут на чемпионат мира по аджилити в Эстонию. Чтобы победить, быстрой должна быть не только собака, но и хозяин. Девушки сейчас думают, как удовлетворить новую просьбу белорусских клиентов: те отдают своих собак на тренировки — но преодолевать на скорость полосу препятствий сами не хотят. Просят, чтобы на соревнования можно было нанять тренера.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY. Собаки Анастасии и Дарьи играют с головоломкой, которая развивает интеллект у животных

Плыть по-собачьи

Самая щадящая тренировка для суставов — это плавание. Так что не удивляйтесь: с июня в Минске начал работать бассейн для собак.

Андрей Хартанович — хозяин лабрадора Арчи. Прошлой зимой в погоне за особенно симпатичной лабрадоршей пес решился на подвиг: перебежать дорогу. Уже в крайней полосе собаку сбила машина, печальный итог — перелом передней лапы.

— За то время, пока срасталась кость, мышцы атрофировались. Ветеринар посоветовал восстанавливать их плаванием. Но где? За окном февраль. Врач предложил поискать бассейны для собак в интернете. Я погуглил, оказалось, они есть в Москве и в Европе — но не у нас. Решил открыть.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от OnlyJoy (@onlyjoy.by)

Так Андрей стал инструктором по плаванию для животных. В его обязанности входит: вымыть питомца перед купанием, надеть на него плавательный жилет, контролировать технику плавания и работу конечностей. А по окончании тренировки снова помыть (можно с шампунем) и высушить. Цена одного сеанса — 30 рублей.

Со временем в бассейне OnlyJoy открылся реабилитационный кабинет. Занятия с реабилитологом сочетают физиотерапию, мануальную терапию и дог-фитнес. Снаряды знакомые: фитболы, балансировочные подушечки, кавалетти.

О своих клиентах с лишним весом Андрей рассказывает очень ласково:

— У нас восстанавливается шпиц после перелома: лишний вес — критическая нагрузка для больной и здоровых лапок. Бездомную лаечку подобрали у колбасного завода. Есть лабрадор Саня, весит за пятьдесят кило — очень полная дамочка, тоже худеет.


Фото: из личного архива героя. Андрей Хартанович

Причины, по которым полнеют собаки, те же, что и у людей. Малоподвижный образ жизни: пока хозяин сидит в офисе — собака ждет его в квартире. Человек пришел, сам поел жирного-жареного и ''собаку порадовал".

— Тут сырочек, там кусочек булочки, а жирок откладывается. Хозяевам Сани я рассказывал о том, что своего Арчи иногда подкармливал овощами: «Хорошо, что он кабачок ест». Оказалось, что Саня тоже кабачок дома ест — только в составе жирных жареных блинчиков.

Инструктор по плаванию для собак — то, чем Андрей сейчас занимается. Но это понимают и принимают не все. Специальный бассейн для животных? Блажь!


Фото: из личного архива героя

— Да, есть те, кто до сих пор считает: собака должна на цепи сидеть. Недавно охотник из-под Воложина честно признался: среди его знакомых принято больного пса пристрелить, никто не станет тратить лишних денег. Но, мне кажется, все больше людей понимает: к собаке нужно относиться не как к скоту, а как к другу, за которого ты несешь ответственность.

Какой собаке нужен массаж

Центр реабилитации мелких домашних животных «Жывела» Кристины Еременко в основном занимается восстановлением после операций и травм. Для этого кроме мануальной терапии и физиотерапии применяют фитнес — чаще с приставкой «дог».

— Фитнес для котов, хомячков или морских свинок — это неактуально. Что касается собак, то у них есть реальная необходимость в упражнениях, потому что из-за малой физической активности развивается множество заболеваний.


Фото: Юлия Кирейчик, TUT.BY. Кристина Еременко

Девушка приводит в пример таксу, которая должна бы наматывать километры, но «используется» не по назначению: лежит с хозяином на подушке, на улице проводит по 15 минут в день. Отсюда лишний вес, проблемы с суставами и межпозвонковыми дисками, даже аллергия. Кристина подчеркивает, что в центре реабилитации во главе угла — не спорт, а физическое здоровье животного.

— Наоборот, собаки часто приходят к нам после спорта. Они перенапряженные, им нужен массаж — как ни смешно это звучит в белорусской реальности.


Фото: Юлия Кирейчик, TUT.BY. Пес Рыжик выполняет упражнение на степе

Комплексная тренировка стоит от 20 до 30 рублей. Если купить абонемент на месяц, будет дешевле.

Самый необычный тренажер в центре — водная беговая дорожка, такая одна на весь Минск. Хороша для похудения, если нет противопоказаний и соблюдаются нюансы: от температуры воды до скорости движения полотна.

— Заказывали ее из Китая через компанию, которая занимается поставкой медоборудования. Выбирали самую большую: длина полотна — 1,8 метра, подойдет и йорку, и догу. Дорожку делали и доставляли три месяца, но самое сложное было ее установить. Простые ребята-сантехники сидели и разбирались. Когда закончили, попросили показать, как же это работает.


Фото: Юлия Кирейчик, TUT.BY. Водная беговая дорожка

Может, видели ролик из Штатов, где кошка по кличке Шлакоблок придумала, как обмануть водную беговую дорожку: сесть так, чтобы двигать только одной лапой? Кристина говорит, что их питомцы тоже на выдумку хитры: быстро ориентируются на местности и пытаются схалявить, где только можно.

— Тренер для того и нужен, чтобы мотивировать животное заниматься. А если отлынивает, понять: это усталость, лень или характер.

По опыту Кристины, животных с лишним весом к ним приводят уже после того, как появились сопутствующие проблемы со здоровьем. Ну или ветеринар поставил ультиматум: не сбросите лишний вес, не сможем сделать операцию.


Фото: Юлия Кирейчик, TUT.BY. Собака на сеансе массажа

— Сами хозяева воспринимают ожирение не как проблему, а как милый нюанс: какой пухленький пес, которого можно пожмякать! Объясняем, что лишний вес — нагрузка на сердце и суставы. Животные у нас, бывало, и до 10 кг сбрасывали. Рекордсмен по похудению — лабрадор, их почему-то больше всего любят раскармливать. На вид был как бочонок, а диагноз — фиброзно-хрящевая эмболия. Если б не похудел, не встал бы. Всех призываю: не раскармливайте животных!

Сейчас Центр реабилитации арендует помещение в двухэтажном выведенном из жилого фонда здании: в соседях у них — строительная компания, продавцы военной формы и какой-то бизнес с воздушными шариками. Но уже к Новому году, надеется Кристина, откроется новое помещение: для животных там будут не только тренировки, массаж и груминг, но и даже собачье кафе. Там же заработают ясли для собак: хозяин отдает щенка утром — забирает после работы. «Надеюсь, со временем еще и доставку собак откроем, чтобы привозить их к нам самостоятельно. Наполеоновские планы! — говорит Кристина. — Приближаемся к Европе».

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Теги: Минск
 
 
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За год в Минске открылись три места, где занимаются дог-фитнесом. Да, это то, о чем вы подумали: упражнения для собак на развитие баланса, силы, выносливости и...
 
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