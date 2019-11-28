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Шесть дней милиция Гродно устанавливала личность женщины, погибшей в ДТП
Источник материала: Tut.by
23 ноября примерно в 19.00 в ДТП в Гродно погибла женщина. Но установить ее личность милиция не могла в течение шести дней.
По информации
От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Опертивно установить личность погибшей не удалось. После размещения фоторобота в СМИ и интернете, в органы внутренних дел спустя шесть дней обратился мужчина и сообщил, что является братом погибшей женщины.
Правоохранители подтвердили полученную информацию. В аварии погибла 51-летняя жительница города Гродно.
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Только спустя 6 дней была установлена личность женщины, погибшей в результате наезда автомобиля. Смертельное ДТП произошло в Гродно 23 ноября.
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