Шесть дней милиция Гродно устанавливала личность женщины, погибшей в ДТП

Источник материала: Tut.by

23 ноября примерно в 19.00 в ДТП в Гродно погибла женщина. Но установить ее личность милиция не могла в течение шести дней.





По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома , на Индурском шоссе в Гродно автомобиль Skoda под управлением 19-летнего водителя сбил на пешехода. По предварительной информации, женщина пересекла проезжую часть дороги слева на право по ходу движения — от остановки общественного транспорта вблизи кольцевого пересечения улиц Славинского-Победы. Она успела перейти три полосы для движения от кольцевой развязки в направлении улицы Кабяка и одну полосу в направлении улицы Победы.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Опертивно установить личность погибшей не удалось. После размещения фоторобота в СМИ и интернете, в органы внутренних дел спустя шесть дней обратился мужчина и сообщил, что является братом погибшей женщины.

Правоохранители подтвердили полученную информацию. В аварии погибла 51-летняя жительница города Гродно.