ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шесть дней милиция Гродно устанавливала личность женщины, погибшей в ДТП

29.11.2019 12:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

23 ноября примерно в 19.00 в ДТП в Гродно погибла женщина. Но установить ее личность милиция не могла в течение шести дней.


По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, на Индурском шоссе в Гродно автомобиль Skoda под управлением 19-летнего водителя сбил на пешехода. По предварительной информации, женщина пересекла проезжую часть дороги слева на право по ходу движения — от остановки общественного транспорта вблизи кольцевого пересечения улиц Славинского-Победы. Она успела перейти три полосы для движения от кольцевой развязки в направлении улицы Кабяка и одну полосу в направлении улицы Победы.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Опертивно установить личность погибшей не удалось. После размещения фоторобота в СМИ и  интернете, в органы внутренних дел спустя шесть дней обратился мужчина и сообщил, что является братом погибшей женщины.

Правоохранители подтвердили полученную информацию. В аварии погибла 51-летняя жительница города Гродно.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Только спустя 6 дней была установлена личность женщины, погибшей в результате наезда автомобиля. Смертельное ДТП произошло в Гродно 23 ноября.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске выступил еще один запрещенный ранее рэпер. С БЧБ-флагом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика