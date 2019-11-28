В Минске выступил еще один запрещенный ранее рэпер. С БЧБ-флагом

Источник материала: Tut.by

В Беларусь наконец-то начинают съезжаться рэперы, концерты которых раньше были запрещены. В прошлые выходные в Минске выступил скандально известный Face, два года назад обвиненный в «низком художественном уровне» текстов. Вчера столицу посетила одна из главных звезд рэперского объединения Booking Machine — Loqiemean. Почему его приезда так ждали в Беларуси, за что его выступления обожают фанаты и что такое Стая, читайте в репортаже AFISHA.TUT.BY.





Это кто вообще?

Настоящее имя Локимина — Роман Худяков. Этот уроженец Томска стал известным благодаря в первую очередь своей битмейкерской деятельности. А потом он запел. Его первый сольный альбом — Beast of No Nation — в 2017 году произвел фурор в музыкальном сообществе России, ведь молодой рэпер в текстах дерзко критиковал социальные проблемы своего государства. Такой тактики Локи (частое сокращение ника) придерживался и в двух последующих релизах — «Повестка» и «Повес2ка». Музыканта заметил Оксимирон, и вскоре тот стал новым артистом агентства Booking Machine. Любопытно, что Окси из него ушел, а Локи остался и считается хедлайнером объединения.













Почему Loqiemean такой популярный?

Главная причина — это его общение с огромной сплоченной фанбазой. Поклонники творчества Локи называют себя «Стаей», позаимствовав название из одноименного трека артиста «Стая 1993». Рэпер часто общается с поклонниками в соцсетях, живо реагирует на их твиты и сториз. Создать такую армию преданных поклонников помогла текстовая составляющая композиций. В треках Loqiemean, по собственному признанию, говорит с аудиторией на интересные и близкие ему темы. Проблематика его музыки удивляет вариативностью: абьюзивные отношения («Болей мной»), известность («Западня»), политическая ситуация в стране («Когда меня заберут»), деградация современной музыки («Быть дауном»).

Бонусом к смысловому наполнению стало оригинальное музыкальное звучание, которое абсолютно не похоже на рэперов новой школы — сказывается битмейкерское прошлое. Клипов у Локимина немного, всего четыре, зато все сделаны в абсолютно разной манере. Особенно выделяется десятиминутный клип на главный хит исполнителя «Быть дауном» — оммаж на классический фильм братьев Коэн «Большой Лебовски».









На его концертах происходит что-то особенное?

За год до выхода нового релиза «Сожги этот альбом» Локи заявил, что собирается изменить концертные выступления своей банды. Поэтому тур «Зомби надо хоронить» полностью проходит под аккомпанемент живых инструментов. Благо креативность рэпера и рокерский уклон нового альбома позволяют провернуть это непростое дело. Теперь выступления Loqiemean меньше всего похожи на рэп-концерт: бас-гитара, ударные, жесткий вокал солиста и атмосфера старой доброй Metallica.









Окей, а как прошел минский концерт?

Потно! Хотя до начала закрадывались подозрения, что выступление пройдет по накатанной схеме и ничем не сможет удивить — все-таки это предпоследний концерт второго подряд (!) тура Локи. Тем более что за несколько часов до выступления в Twitter исполнитель предупредил, что у него «заложило уши неделю назад» и «двигаться особо не будет», чтобы суметь нормально исполнить всю программу. Местом встречи Стаи и рэпера стал клуб Re: Public, а о солд-ауте объявил сам Локимин — с призывом разорвать зал.

Концерт начался с легких акустических треков, которых много на откровенно рокерском последнем альбоме Loqiemean. В перерывах музыкант старался наладить контакт с публикой, проводя интерактивную акцию «посади свою половинку себе на плечи» под романтическую «Лоботомию». Томский рэпер — один из лучших по работе с аудиторией: он давал своему голосу отдохнуть, небрежно играя какие-то риффы на бас-гитаре. Если фанаты казались ему приунывшими, он раскачивал их вайбовой считалкой «раз-два-три-четыре».













То, что к минскому концерту Локи подготовился, белорусы могли понять хотя бы по перформансу с бело-красно-белым флагом. В перерывах между треками артист успел выразить респект Максу Коржу и поделился мнением: «По-моему, следующим президентом Беларуси должен стать Корж». А еще Loqiemean высказался насчет запрета своих концертов в Минске и заявил, что «культурные ценности определяет актуальность тем, которые артист выдвигает, а не тот язык, которым он высказывается».









В выступлении виделась четкая композиция, отработанная за многие концерты тура. Сначала Loqiemean разогревает себя и публику лирическими треками, доводя ждущих слэма фанатов до взрывного состояния. Переход от концерта Гречки до AC/DC протекает через политическую песню «Когда меня заберут». Затем Локимин просит включить зеленый свет на сцене и переходит к теме концертного тура — «Зомби надо хоронить». С этого момента начинается жесткий слэм, который останавливался лишь на время, нужное артисту для передышки. Исполнив трогательную «Розу Брату» впервые за долгое время, Локи выкатил тяжелую артиллерию в виде хитов из своего первого альбома. Зал уже был не просто разогретым, от жары активные фанаты начали раздеваться догола — а ведь прошла только половина концерта. После особенно мощных слэмов музыкант обращался к публике и спрашивал, все ли целы, советовал пить больше воды.













Финальный отрезок концерта был самым хитовым, фанаты узнавали любимые треки с двух аккордов. Особо популярную «Коалко» Loqiemean исполнял еще и на бис, а «Королева» производила стойкое ощущение, что исполнитель сейчас умрет на сцене от удовольствия — так же, как и публика на танцполе. Гвоздем программы стал бэнгер «Быть дауном», неистово прокачавший зал напоследок. Он же и стал последним в крышке гроба: зомби были похоронены в Минске.









Очевидно, что особый подход Локимина к выступлениям дал свои плоды. Звучание живых инструментов потрясало, хоть иногда и заглушало заметно подтянутый вокал музыканта. Минская фан-база почти два часа подряд признавалась Роме в любви, на лирических треках перепевая самого исполнителя. «Мы же с вами увидимся еще?» — спросит Локи в окончании чуть более чем полуторачасового концерта и сам же даст на него ответ: «Конечно, только вас будет намного больше».













Читайте также

«Где ваше гостеприимство?» Российский рэпер прервал концерт в Минске

Все рэп-концерты, которые скоро пройдут в Минске (если их не отменят, конечно)