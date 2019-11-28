Автор главной музыкальной темы культового американского мультсериала «Симпсоны» Дэнни Эльфман поделился с изданием Daily Mail, что 31-й сезон мульта может стать финальным!

Четырехкратный номинант на премию «Оскар» Дэнни Эльфман, автор музыки к мультсериалу «Симпсоны», заявил о возможном закрытии шоу в ближайшем будущем. Согласно композитору, 31-й сезон популярного проекта, стартовавший в сентябре 2019 года, может стать для «Симпсонов» последним.

«Что же, из того, что я слышал, могу сказать, что шоу подходит к концу», — поделился музыкант. Он заявил, что 31-й сезон сериала может стать последним, однако пояснил, что официально эта информация пока не подтверждена.

Мультсериал «Симпсоны» близки к закрытию

Эльфман признался, что он поражен тому, как долго существует этот проект. По его словам, он вообще не ожидал, что кто-то услышит написанный им саундтрек для «Симпсонов», так как не предполагал, что шоу станет настолько популярным.

«Я думал, что после трех эпизодов его отменят. Оно было очень странным, и я не думал, что у него есть шанс. Поверьте, это стало одним из самых больших сюрпризов в моей жизни», – отметил композитор.

В апреле актриса Ярдли Смит, озвучивающая Лизу Симпсон, также сообщала о возможном закрытии проекта. По ее словам, недавно студия Disney приобрела компанию Fox 2000 и получила права на сериал. В связи с этим новое руководство может посчитать, что «Симпсоны» не подходят для семейного просмотра.

На экранах телевизоров «Симпсоны» появились в 1989 году и на данный момент было показано 669 эпизодов, что сделало его самым продолжительным комедийным сериалом в истории американского телевидения. 