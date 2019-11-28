Мультсериал «Симпсоны» близки к закрытию

Источник материала: Новости Волковыска

Автор главной музыкальной темы культового американского мультсериала «Симпсоны» Дэнни Эльфман поделился с изданием Daily Mail, что 31-й сезон мульта может стать финальным!

Четырехкратный номинант на премию «Оскар» Дэнни Эльфман, автор музыки к мультсериалу «Симпсоны», заявил о возможном закрытии шоу в ближайшем будущем. Согласно композитору, 31-й сезон популярного проекта, стартовавший в сентябре 2019 года, может стать для «Симпсонов» последним.

«Что же, из того, что я слышал, могу сказать, что шоу подходит к концу», — поделился музыкант. Он заявил, что 31-й сезон сериала может стать последним, однако пояснил, что официально эта информация пока не подтверждена.





Эльфман признался, что он поражен тому, как долго существует этот проект. По его словам, он вообще не ожидал, что кто-то услышит написанный им саундтрек для «Симпсонов», так как не предполагал, что шоу станет настолько популярным.

«Я думал, что после трех эпизодов его отменят. Оно было очень странным, и я не думал, что у него есть шанс. Поверьте, это стало одним из самых больших сюрпризов в моей жизни», – отметил композитор.

В апреле актриса Ярдли Смит, озвучивающая Лизу Симпсон, также сообщала о возможном закрытии проекта. По ее словам, недавно студия Disney приобрела компанию Fox 2000 и получила права на сериал. В связи с этим новое руководство может посчитать, что «Симпсоны» не подходят для семейного просмотра.

На экранах телевизоров «Симпсоны» появились в 1989 году и на данный момент было показано 669 эпизодов, что сделало его самым продолжительным комедийным сериалом в истории американского телевидения.