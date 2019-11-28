Почему белорусского Деда Мороза назвали самым популярным в СНГ

Источник материала: Новости Волковыска

Белорусский Дед Мороз возглавляет рейтинг самых популярных Дедов Морозов в странах СНГ и Грузии, сообщает туристический портал ТурСтат. Рейтинг представлен по результатам анализа популярности резиденций Дедов Морозов.

Топ-10 Дедов Морозов стран СНГ, популярных у туристов, составляют:

Дед Мароз (Беларусь) Аяз Ата (Казахстан) Шахта Баба (Азербайджан) Каханд Папа (Армения) Корбобо (Узбекистан) Мош Крэчун (Молдова) Аяз Ата (Кыргызстан) Бобои Барфи (Таджикистан) Аяз Баба (Туркменистан) Товлис Папа (Грузия)

Поместье белорусского Деда Мороза – Беловежская пуща – самый известный туристический бренд страны. Новоселье в вековом царстве зубров Дед Мороз справил еще шестнадцать лет назад, а за год у него в гостях успевают побывать более 150 тыс. туристов.

На территории его поместья находятся живая новогодняя ёлка высотой более 40 метров, Терем Снегурочки, Скарбница для хранения ценных сокровищ (письма, рисунки и подарки детей), Волшебная мельница для превращения плохих поступков в пыль и песок, поляна Двенадцати Месяцев, аллея знаков Восточного Календаря, "Хата Деда Мороза" для угощений блюдами белорусской кухни, мастерская Матушки Зимы и Музей ледяного быта.





Резиденция белорусского Деда Мороза в беловежской пуще

"Именно здесь начинает свой путь светлый зимний праздник, отсюда огоньки новогодних елок разлетаются по всей Беларуси. Это и подтолкнуло к мысли объявить пущу столицей Нового года. В ознаменование этого и появился здесь первый в мире памятный знак Новому году", – поделился своими мыслями Дед Мороз, когда в конце прошлого года благословлял скульптурную композицию вместе со Снегурочкой, Матушкой-Зимой и ее родней – Стужой, Вьюгой и Метелицей.

Кстати, и в отделении связи в Беловежской пуще, куда стекается вся переписка, белорусский бородач без работы не сидит. Весь год ему приходится ежедневно вскрывать около 50 разноцветных конвертов. А всего его почтовая сумка хранит около 17 тысяч писем, которые в его резиденцию ежегодно присылают жители разных стран.