Почему белорусского Деда Мороза назвали самым популярным в СНГ

Белорусский Дед Мороз возглавляет рейтинг самых популярных Дедов Морозов в странах СНГ и Грузии, сообщает туристический портал ТурСтат. Рейтинг представлен по результатам анализа популярности резиденций Дедов Морозов.
Топ-10 Дедов Морозов стран СНГ, популярных у туристов, составляют:
- Дед Мароз (Беларусь)
- Аяз Ата (Казахстан)
- Шахта Баба (Азербайджан)
- Каханд Папа (Армения)
- Корбобо (Узбекистан)
- Мош Крэчун (Молдова)
- Аяз Ата (Кыргызстан)
- Бобои Барфи (Таджикистан)
- Аяз Баба (Туркменистан)
- Товлис Папа (Грузия)
Поместье белорусского Деда Мороза – Беловежская пуща – самый известный туристический бренд страны. Новоселье в вековом царстве зубров Дед Мороз справил еще шестнадцать лет назад, а за год у него в гостях успевают побывать более 150 тыс. туристов.
На территории его поместья находятся живая новогодняя ёлка высотой более 40 метров, Терем Снегурочки, Скарбница для хранения ценных сокровищ (письма, рисунки и подарки детей), Волшебная мельница для превращения плохих поступков в пыль и песок, поляна Двенадцати Месяцев, аллея знаков Восточного Календаря, "Хата Деда Мороза" для угощений блюдами белорусской кухни, мастерская Матушки Зимы и Музей ледяного быта.
Резиденция белорусского Деда Мороза в беловежской пуще
"Именно здесь начинает свой путь светлый зимний праздник, отсюда огоньки новогодних елок разлетаются по всей Беларуси. Это и подтолкнуло к мысли объявить пущу столицей Нового года. В ознаменование этого и появился здесь первый в мире памятный знак Новому году", – поделился своими мыслями Дед Мороз, когда в конце прошлого года благословлял скульптурную композицию вместе со Снегурочкой, Матушкой-Зимой и ее родней – Стужой, Вьюгой и Метелицей.
Кстати, и в отделении связи в Беловежской пуще, куда стекается вся переписка, белорусский бородач без работы не сидит. Весь год ему приходится ежедневно вскрывать около 50 разноцветных конвертов. А всего его почтовая сумка хранит около 17 тысяч писем, которые в его резиденцию ежегодно присылают жители разных стран.