ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Кижеватова откроют магазин Санта и раздадут бесплатное мороженое

29.11.2019 12:50 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

На Кижеватова откроют магазин Санта и раздадут бесплатное мороженое
На Кижеватова откроют магазин «Санта» и раздадут бесплатное мороженое

Магазин находится около автобусной остановки напротив больницы скорой помощи. Торговый зал получился компактным и удобным: широкие проходы, простая навигация и современные витрины. В оформлении преобладают скандинавские мотивы, в том числе декоративные вставки «под дерево». Для хранения продуктов поставили дорогостоящее оборудование мировых производителей.

На полках представят 6750 наименований товаров. Продуманы все привычные отделы. В частности, здесь можно будет найти мясо, полуфабрикаты и молочные продукты. Большое место займет зона фруктов, овощей и зелени. Также представят десятки видов атлантической рыбы и морепродуктов. Покупателям будет доступна и свежая выпечка.

На открытии раздадут 300 пачек бесплатного мороженого. Дети получат воздушные шары, развлекать их будет большой плюшевый медведь.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске 29 ноября в 14 часов заработает новый магазин Санта .
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске выступил еще один запрещенный ранее рэпер. С БЧБ-флагом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика