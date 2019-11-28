Источник материала: Myfin



На Кижеватова откроют магазин «Санта» и раздадут бесплатное мороженое

Магазин находится около автобусной остановки напротив больницы скорой помощи. Торговый зал получился компактным и удобным: широкие проходы, простая навигация и современные витрины. В оформлении преобладают скандинавские мотивы, в том числе декоративные вставки «под дерево». Для хранения продуктов поставили дорогостоящее оборудование мировых производителей.

На полках представят 6750 наименований товаров. Продуманы все привычные отделы. В частности, здесь можно будет найти мясо, полуфабрикаты и молочные продукты. Большое место займет зона фруктов, овощей и зелени. Также представят десятки видов атлантической рыбы и морепродуктов. Покупателям будет доступна и свежая выпечка.

На открытии раздадут 300 пачек бесплатного мороженого. Дети получат воздушные шары, развлекать их будет большой плюшевый медведь.