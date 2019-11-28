Белорусский Дед Мороз назван лучшим в СНГ

Источник материала: Ежедневник





Дед Мороз, живущий в Беловежской пуще, занял первое место в топ-10 лучших Дедов Морозов стран СНГ.

На втором месте оказался Аяз Ата из Казахстана, замыкает десятку грузинский Товлис Папа сообщает портал ТурСтат .

Дзед Мароз (Беларусь)

Аяз Ата (Казахстан)

Шахта Баба (Азербайджан)

Каханд Папа (Армения)

Корбобо (Узбекистан)

Мош Крэчун (Молдова)

Аяз Ата (Кыргызстан)

Бобои Барфи (Таджикистан)

Аяз Баба (Туркменистан)

Товлис Папа (Грузия).

Белорусский Дед Мороз — Зюзя и его внучка Снегурка живут в своей резиденции в Беловежской пуще в Брестской области. Резиденция основанная в 2003 году, находится в 340 км к юго-западу от Минска. На территории Поместья Деда Мороза площадью 15 гектаров находятся его Дом с тронным залом, живая Новогодняя Елка высотой более 40 метров, Терем Снегурочки, Скарбница для хранения ценных сокровищ (письма, рисунки и подарки детей), Волшебная мельница для превращения плохих поступков в пыль и песок, поляна Двенадцати Месяцев, аллея знаков Восточного Календаря, "Хата Деда Мороза" для угощений блюдами белорусской кухни, мастерская Матушки Зимы и Музей ледяного быта.

Более 150 тыс. туристов ежегодно посещают резиденцию Белорусского Деда Мороза. В 2013 году Дед Мороз принял милионного гостя в Беловежской резиденции.