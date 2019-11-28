«Обратной дороги нет». Минская ИТ-компания переходит на четырехдневку

Источник материала: Tut.by

Компания SpurIT занимается разработкой продуктов для e-сommerce, а также предоставляет аутсорсинговые услуги клиентам из США, Канады, Австралии и европейских стран. С февраля 2020-го все 60 сотрудников минского офиса перейдут на четырехдневную рабочую неделю с сохранением «пятидневной» зарплаты. dev.by спросил у СЕО Евгения Томашевича, для чего.



Фото: Pixabay.com

​Эксперименты с четырехдневкой в мировом IТ время от времени проводят. Например, филиал Microsoft в Японии разрешил сотрудникам работать четыре дня в неделю, пятница оплачивается работодателем. По итогам эксперимента Microsoft Japan отметил, что производительность офиса выросла на 40% по сравнению с аналогичным месяцем 2018-го. В 2017 году белорусская аутсорсинговая компания Spiral Scout сделала каждую вторую пятницу сотрудников оплачиваемым выходным днем.

Зачем это нужно

— Около года назад мне на глаза попали две статьи о четырехдневках в скандинавских странах, — рассказывает Евгений Томашевич. — Было понятно, что такой подход в мире будут пробовать все чаще. Идею перехода на четырехдневку я обдумывал полгода. Основной мотив — создать в офисе комфортную обстановку и дать людям возможность работать без стресса и напряга, так как из-за интенсивности нашей жизни люди начинают выгорать. В этом решении есть прагматизм: жизнь усложняется, и от того, что люди работают больше часов в неделю, продуктивность не возрастает.

Нам интересно посмотреть, как это отразится на производительности и атмосфере в коллективе. Я рассчитываю, что с переходом на четырехдневку уменьшится текучка, увеличится лояльность, мы сможем быть более привлекательными для соискателей.

Идею СЕО обсуждал сперва с менеджерами компании, а потом с сотрудниками.

— Это было неожиданно, поэтому на лицах сперва появилось легкое недоумение. Но уже ни у кого нет сомнений, что с 2020-го переходим на четырехдневку: это озвучено очень четко. Сотрудники рады.

Как это устроено и что будет с клиентами

По словам Евгения, в правилах компании ничего не поменяется. Работать сотрудники будут так же, как и раньше: 8 часов в день — всего 32 часа в неделю. В случае горящих дедлайнов и других авралов пятый день будет оплачиваться дополнительно, как выходной. Предусмотрен выход в 5-й рабочий день по желанию сотрудника — если хочется заработать дополнительно.

Если команда будет регулярно не выполнять план, то компания наймет больше людей.

Сейчас продумываем нюансы, связанные с шероховатостью такого графика. Цель ведь в том, чтобы не только сделать лучшие условия для сотрудников, но и чтобы клиенты не страдали. В каждом отделе люди будут распределять, у кого и когда дополнительный выходной. У клиентов по-прежнему будет доступ к команде в любой рабочий день.

Основная проблема может быть с менеджерами, которые должны быть постоянно на связи с клиентами. Этот вопрос будем решать по договоренности с менеджерами.

Как отразится на цифрах

Вопрос с метриками пока остается открытым. Я понимаю, что хорошие цифры мы вряд ли сразу получим. Основная метрика будет понятна по итогу 2020 года — выросли ли мы в прибыли или нет. Дополнительные метрики: насколько часто стали «попадать» в оценку своих проектов.

Я, если честно, не уповаю на то, что производительность нашего офиса сохранится или возрастет. При планировании я скорее рассматриваю более пессимистичный вариант: она упадет (чтобы учитывать риски). Реалистичным выглядит вариант с производительностью на уровне четырех с половиной дней. Если эффективность работы останется на прежнем уровне, этого будет более чем достаточно.

Свернут ли эксперимент, если что-то пойдет не так? Вариант возвращения к пятидневке в случае провала эксперимента SpurIT не рассматривает:

— Обратной дороги нет. Мы не можем сказать людям, что вдруг передумали, — поясняет руководитель компании.