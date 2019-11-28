Каждое десятое сообщение в Черную пятницу — спам или фишинг

Международная антивирусная компания ESET предупреждает о росте количества случаев кибермошенничества в Чёрную пятницу и Киберпонедельник. Анализ статистики показал, что в этот день доля спама в электронных ящиках вырастает до 11%.

В Чёрную пятницу мошенники рассылают фишинговые письма и предлагают приобрести товары известных брендов с подозрительно большими скидками. Чаще всего на фальшивых сайтах «количество ограничено», поэтому пользователь спешит совершить покупку и вводит данные кредитной карты.

Также, киберпреступники распространяют вредоносное ПО под видом купонов на скидку. Так, в ноябре 2019 года специалисты ESET обнаружили банковский троян, распространяемый под видом рекламных акций McDonald’s.

При этом, по данным ESET 76% пользователей рискуют своими данными при онлайн-шоппинге. Небрежное отношение к безопасности в сети может повлечь серьезные убытки.

Внимательность не помешает и при серфинге онлайн-магазинов, поскольку пользователь может быть незаметно переадресован на поддельный сайт и в момент оплаты «передать» свои платежные данные мошенникам.

Следует проверять адреса, с которых приходят купоны на скидки и подарочные сертификаты: в адресной строке не должно быть лишних букв и цифр. Не стоит скачивать вложения, которые не проверены антивирусом, даже если адрес отправителя не вызывает подозрений.

Лучше всего завести виртуальную карту для онлайн-шоппинга и отправлять на нее ровно ту сумму, которая требуется для оплаты конкретного товара. Это позволит избежать кражи со счета всех имеющихся денег.