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Каждое десятое сообщение в Черную пятницу — спам или фишинг

29.11.2019 13:20 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Международная антивирусная компания ESET предупреждает о росте количества случаев кибермошенничества в Чёрную пятницу и Киберпонедельник. Анализ статистики показал, что в этот день доля спама в электронных ящиках вырастает до 11%.

В Чёрную пятницу мошенники рассылают фишинговые письма и предлагают приобрести товары известных брендов с подозрительно большими скидками. Чаще всего на фальшивых сайтах «количество ограничено», поэтому пользователь спешит совершить покупку и вводит данные кредитной карты.

Также, киберпреступники распространяют вредоносное ПО под видом купонов на скидку. Так, в ноябре 2019 года специалисты ESET обнаружили банковский троян, распространяемый под видом рекламных акций McDonald’s.

При этом, по данным ESET 76% пользователей рискуют своими данными при онлайн-шоппинге. Небрежное отношение к безопасности в сети может повлечь серьезные убытки. 

Внимательность не помешает и при серфинге онлайн-магазинов, поскольку пользователь может быть незаметно переадресован на поддельный сайт и в момент оплаты «передать» свои платежные данные мошенникам. 

Следует проверять адреса, с которых приходят купоны на скидки и подарочные сертификаты: в адресной строке не должно быть лишних букв и цифр. Не стоит скачивать вложения, которые не проверены антивирусом, даже если адрес отправителя не вызывает подозрений. 

Лучше всего завести виртуальную карту для онлайн-шоппинга и отправлять на нее ровно ту сумму, которая требуется для оплаты конкретного товара. Это позволит избежать кражи со счета всех имеющихся денег. 

 
 
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Международная антивирусная компания ESET предупреждает о росте количества случаев кибермошенничества в Чёрную пятницу и Киберпонедельник. Анализ статистики...
 
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